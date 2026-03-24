Tineco, uno dei brand leader a livello globale nel segmento dei dispositivi smart per la cura della casa, ha annunciato il lancio in Italia del nuovo FLOOR ONE S9 Master, una scopa aspirapolvere e lavapavimenti che rappresenta il massimo delle prestazioni che l’azienda ha da offrire con il proprio catalogo.

Al contempo, si tratta di un dispositivo dal prezzo contenuto, realizzato con un design studiato nei minimi dettagli (con profilo reclinabile a 180°) e dotato di funzionalità avanzate come l’illuminazione DustReveal grandangolare, una spazzola con tecnologia anti-groviglio e una display dinamico che cambia colore in tempo reale, a seconda della modalità di pulizia impostata. Scopriamo tutti i dettagli, incluso il prezzo per il mercato italiano.

Tineco FLOOR ONE S9 Master arriva in Italia

Come anticipato in apertura, arriva in Italia il nuovo Tineco FLOOR ONE S9 Master, un dispositivo che era presente allo stand esperienziale che Tineco ha allestito al CES 2026 di Las Vegas e che punta a semplificare la pulizia quotidiana combinando svariate tecnologie del brand che collaborano per eliminare lo sporco più difficile.

Questa scopa aspirapolvere e lavapavimenti integra la tecnologia ThermoBlast che sfrutta acqua calda ad alta pressione per rimuovere le macchie ostinate, i residui secchi, il grasso e lo sporco che si annida anche nelle fessure più difficilmente raggiungibili.

A supportare questa tecnologia e far sì che già alla prima passata la pulizia sia completa, c’è poi il sistema Warm Water Mopping che utilizza acqua calda a 52°C per risultare più efficace sul pavimento e rimuovere più velocemente (e più in profondità) le macchie.

Il trittico di funzionalità dedicate al lavaggio è completato dallo StreakFree Scraper, un raschietto che rimuove l’acqua in eccesso e prevenire la formazione di aloni sul pavimento.

Individuare lo sporco è un gioco da ragazzi

Tineco FLOOR ONE S9 Master integra un “faro” verde grandangolare a 150° che illumina polvere e detriti, anche nelle aree più buie, per facilitarne l’individuazione. La potenza di aspirazione è pari a 23.000 Pa.

A bordo troviamo il ChromaGlow Light Display, un pannello che include indicatori cromatici dinamici che cambiano in base alla modalità di utilizzo e al livello di sporco e uno schermo LED che fornisce aggiornamenti sullo stato e sulla modalità in tempo reale.

Per un maggiore controllo e la certezza di eliminare i residui anche nei punti più difficili, è presente il Triple-sided Edge Cleaning, un sistema che permette di lavorare con precisione lungo battiscopa e negli angoli.

Design piatto e comfort durante la pulizia

Tineco FLOOR ONE S9 Master può vantare un design anti-groviglio che aiuta ad eliminare in modo continuo capelli e peli, adattandosi perfettamente alle case in cui sono presenti animali domestici, e può infilarsi senza problemi sotto ai mobili sfruttando la combinazione tra design lay-flat a 180° e spessore ridotto in 9,9 centimetri.

Durante la pulizia, poi, è possibile utilizzare la QUIET Mode che riduce il rumore emesso dal dispositivo e, al contempo, migliora l’autonomia che può spingersi fino a 65 minuti. In modalità “automatica”, invece, l’autonomia scende a 50 minuti.

La manutenzione è semi-automatizzata

Per risultare ancora più utile a coloro che la scelgono, la scopa aspirapolvere e lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S9 Master integra un sistema completo di manutenzione automatica che, dopo l’utilizzo, attiva la funzione di auto-pulizia del rullo in soli due minuti (con acqua riscaldata).

Per l’asciugatura, invece, sono disponibili due opzioni tra cui scegliere: FlashDry, che sfrutta aria calda a 85°C e completa la procedura in cinque minuti; SilentDry, un’opzione più discreta che completa la procedura in 40 minuti. Il serbatoio dell’acqua sporca può essere facilmente staccato con una sola mano.

Disponibilità e prezzo di Tineco FLOOR ONE S9 Master

Il nuovo Tineco FLOOR ONE S9 Master è già disponibile all’acquisto, anche in Italia, al prezzo consigliato di 699 euro. Questa scopa aspirapolvere e lavapavimenti è attualmente in offerta a 599 euro (invece di 699 euro) sia sul sito ufficiale che su Amazon.