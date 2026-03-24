Il comparto TV di Amazon è stato investito oggi da una pioggia di sconti che riguarda da vicino i modelli più recenti della gamma 2025. Non è comune vedere tagli di prezzo così netti su prodotti appena arrivati sul mercato, ma l’ondata di offerte odierna copre ogni segmento: dagli ultra-tecnologici OLED evo di LG fino ai mastodontici pannelli da 75 pollici di Hisense. Se avete pianificato di aggiornare il salotto con una Smart TV pronta per il futuro, dotata di processori AI e refresh rate che toccano i 165Hz, i link che trovate in questa pagina sono il punto di partenza ideale. Per non perdere ulteriori cali lampo, vi suggeriamo di seguire i nostri canali Telegram riportati a fondo pagina.

Mini guida alla scelta: quale modello fa per voi?

Scegliere tra le proposte 2025 significa comprendere come l’intelligenza artificiale intervenga ora attivamente sulla gestione dell’immagine e del suono. Ecco una rapida analisi per orientarvi tra le varie tecnologie in promozione.

1. Gaming e Cinema d’élite: LG OLED C5 e Hisense A8DQ

I modelli OLED 2025 sono progettati per chi non accetta compromessi sul nero. L’LG C5 si distingue per il nuovo processore α9 Gen8 che ottimizza la luminosità punto per punto, mentre il supporto a GSYNC e VRR a 144Hz lo rende di fatto un monitor gaming gigante. L’Hisense A8DQ da 65 pollici risponde con un pannello OLED estremamente equilibrato e un sistema audio Dolby Atmos integrato che garantisce una spazialità sonora avvolgente senza la necessità immediata di una soundbar esterna.

2. La nuova frontiera dei Mini-LED PRO: Serie U72Q PRO

Per chi cerca la massima fluidità, la serie U72Q PRO di Hisense rappresenta la vera novità di quest’anno. Questi TV Mini-LED sono capaci di raggiungere i 165Hz di refresh rate nella modalità Game Mode Ultra, superando gli standard della scorsa generazione. Sono la scelta ideale se la stanza in cui posizionerete la TV è molto luminosa, poiché la tecnologia Mini-LED garantisce una luminosità di picco superiore agli OLED, mantenendo neri molto profondi grazie alle numerose zone di controllo locale.

3. Grandi diagonali per un’esperienza immersiva: 75 pollici

Se l’obiettivo è creare una vera sala cinema, i modelli da 75 pollici della gamma 2025 offrono oggi il miglior rapporto superficie/prezzo. La serie LG NanoCell NANO80 utilizza particelle nanometriche per filtrare i colori impuri, risultando perfetta per la visione di contenuti in 4K UHD. In alternativa, le varianti QLED di Hisense offrono una brillantezza cromatica eccezionale, rendendo ogni visione — dalle partite di calcio ai film d’azione — estremamente vivida e realistica.

Le offerte disponibili su Amazon

Ecco la lista completa delle Smart TV 2025 attualmente in offerta.

In conclusione, la rarità di trovare l’intera gamma 2025 scontata a pochi mesi dal lancio rende queste offerte a sorpresa di Amazon un’occasione da non ignorare. Sia che cerchiate la reattività dei 165Hz per il gaming, sia che puntiate alla qualità cinematografica dell’OLED evo, vi consigliamo di procedere tempestivamente dato che i prezzi potrebbero fluttuare nelle prossime ore. Assicuratevi di misurare accuratamente lo spazio a disposizione, specialmente per i mastodontici formati da 75 pollici.

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