Perdere le chiavi, il portafoglio o dimenticare lo zaino in un locale è una delle seccature più comuni della vita moderna. Trovare una soluzione che si integri perfettamente con il proprio smartphone senza spendere una fortuna, però, non è sempre facile. Oggi vi segnaliamo un’offerta che rompe questa regola: il pacchetto da 4 QCOQ® Air Tags è disponibile a un prezzo dimezzato, rappresentando un’opportunità eccezionale per chiunque utilizzi un dispositivo Apple. Si tratta di un’occasione imperdibile per mettere in sicurezza i propri oggetti personali sfruttando la potenza della rete “Dov’è” di Apple, ma a una frazione del costo di altre soluzioni. Questa promozione rende la tranquillità accessibile a tutti, trasformando un piccolo investimento in un grande risparmio di tempo e stress. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questi smart tracker e i termini di questa offerta lampo.

I QCOQ® Air Tags sono progettati per funzionare in modo esclusivo e sinergico con l’ecosistema Apple, integrandosi nativamente con l’app “Dov’è” (Find My) presente su iPhone, iPad e Mac. Questa compatibilità garantisce un’esperienza d’uso fluida e immediata, senza la necessità di installare applicazioni di terze parti. Basta associare i tracker al proprio ID Apple per vederli comparire sulla mappa, sfruttando l’immensa rete globale di dispositivi Apple per localizzare un oggetto anche quando è fuori dal raggio Bluetooth.

Dal punto di vista tecnico, questi localizzatori si distinguono per diverse caratteristiche di pregio. La connettività è affidata al Bluetooth 5.3, uno standard che assicura non solo una connessione stabile e affidabile, ma anche un consumo energetico estremamente ridotto, a tutto vantaggio della durata della batteria. A proposito di batteria, ogni tracker è alimentato da una comune pila a bottone sostituibile, un vantaggio non da poco che ne estende la vita utile indefinitamente, a differenza di altri dispositivi “usa e getta”.

Quando l’oggetto smarrito si trova nelle vicinanze, per esempio in un’altra stanza, è possibile farlo suonare tramite l’app. Il QCOQ® Air Tag emette un segnale acustico potente, che raggiunge i 100dB, rendendolo facilmente udibile anche in ambienti rumorosi. La confezione da 4 pezzi è particolarmente versatile, poiché include per ogni tracker una custodia protettiva, un portachiavi e un laccetto, permettendo di agganciarli facilmente a chiavi, valigie, zaini, borse o persino al collare del proprio animale domestico. È possibile inoltre attivare le notifiche di prossimità, che avvisano l’utente quando si allontana da un oggetto taggato, prevenendone lo smarrimento.

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Un prezzo che dimezza il pensiero

L’aspetto più interessante di oggi è senza dubbio legato al prezzo. Il pacchetto da 4 QCOQ® Air Tags è attualmente disponibile su Amazon a un costo che lo rende un vero e proprio best-buy per gli utenti iOS.

Il prezzo di listino di questo kit è di 18,99€, una cifra già di per sé competitiva. Grazie all’offerta attuale, però, il costo scende a soli 9,99€, con un risparmio netto di 9,00€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 50%. A questo prezzo, ogni singolo tracker viene a costare meno di 2,50€, una cifra irrisoria per la tranquillità che offre. L’offerta è disponibile per la colorazione nera ed è venduta direttamente dallo store ufficiale del produttore su Amazon, garantendo affidabilità e un servizio clienti rapido. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto. È importante sottolineare che la promozione potrebbe essere a tempo limitato o soggetta a esaurimento scorte, quindi è consigliabile approfittarne quanto prima.

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