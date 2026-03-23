Dopo mesi di attesa dal suo lancio ufficiale, Nintendo Switch 2 raggiunge finalmente un prezzo che la rende un’opportunità imperdibile. La nuova console ibrida, che migliora ogni aspetto del suo acclamato predecessore, è ora disponibile con uno sconto eccezionale che la porta a un minimo storico assoluto. Grazie a una combinazione strategica di coupon e metodo di pagamento, il prezzo crolla vertiginosamente su AliExpress, offrendo un’occasione unica per tutti gli appassionati che desiderano fare il salto generazionale. Questa promozione rende l’accesso alla next-gen di Nintendo non solo possibile, ma estremamente conveniente. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche che rendono Nintendo Switch 2 un acquisto obbligato a questo prezzo.

Nintendo Switch 2: potenza e versatilità di nuova generazione

Nintendo Switch 2 rappresenta un salto qualitativo notevole, progettato per offrire un’esperienza di gioco superiore sia in mobilità che in modalità docked. Il cuore pulsante della console è il nuovo processore custom sviluppato da NVIDIA, una CPU che garantisce prestazioni grafiche eccezionali e permette di raggiungere una risoluzione 4K quando la console è collegata al televisore. Questa potenza si traduce in mondi di gioco più dettagliati, animazioni più fluide e tempi di caricamento ridotti.

Il display è un altro punto di forza: un magnifico pannello LCD da 7.9 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), ampia gamma cromatica e supporto HDR10. La vera novità è l’introduzione della tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) fino a 120 Hz, che assicura un gameplay incredibilmente fluido e privo di tearing, adattando dinamicamente il refresh rate alle esigenze del gioco. L’esperienza visiva è semplicemente sbalorditiva per una console portatile.

Le specifiche tecniche di alto livello includono:

Memoria interna: 256 GB di storage UFS , un upgrade significativo che garantisce spazio per numerosi titoli e velocità di accesso ai dati molto più elevate.

, un upgrade significativo che garantisce spazio per numerosi titoli e velocità di accesso ai dati molto più elevate. Controller: I nuovi Joy-Con 2 sono stati riprogettati per offrire un’ergonomia migliorata e una maggiore precisione, rendendo le sessioni di gioco prolungate ancora più confortevoli.

I nuovi sono stati riprogettati per offrire un’ergonomia migliorata e una maggiore precisione, rendendo le sessioni di gioco prolungate ancora più confortevoli. Audio: Il sistema audio stereo è stato potenziato per un’immersione sonora più profonda e coinvolgente.

Il sistema audio stereo è stato potenziato per un’immersione sonora più profonda e coinvolgente. Retrocompatibilità: Uno dei vantaggi più apprezzati è la piena compatibilità con l’intero catalogo di giochi e accessori della prima Nintendo Switch, permettendovi di non abbandonare la vostra libreria di titoli preferiti.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Questa promozione su AliExpress rende l’acquisto di Nintendo Switch 2 un vero e proprio affare. Il prezzo di listino della console, fissato a 529€, scende drasticamente a soli 380€. Si tratta di un’occasione unica per portarsi a casa la nuova generazione Nintendo con un risparmio netto di ben 149€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 30%.

Per ottenere questo prezzo incredibile è necessario seguire due semplici passaggi. Innanzitutto, durante la fase di checkout, dovrete inserire uno dei seguenti codici coupon: ASIT60, ITAS60 o TUTTOA60. Successivamente, è fondamentale selezionare PayPal come metodo di pagamento per finalizzare l’acquisto e vedere il prezzo aggiornato alla cifra finale di 380€. L’offerta include la console Nintendo Switch 2 e una copia del gioco Mario Kart World. Trattandosi di un’offerta basata su codici sconto, la disponibilità è limitata sia nel tempo che nel numero di utilizzi. Il consiglio è quindi di procedere all’acquisto il prima possibile per non perdere questa straordinaria opportunità.

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