Il bonus domotica 2026 esiste ancora, ma funziona in modo molto più strutturato rispetto agli anni passati. Non è un incentivo autonomo e non premia genericamente la tecnologia domestica, perché rientra a tutti gli effetti nell’Ecobonus e quindi segue una logica precisa: finanziare solo ciò che migliora l’efficienza energetica degli edifici. Questo significa che l’accesso all’agevolazione è legato non alla presenza di dispositivi smart, ma alla loro capacità di incidere concretamente sulla gestione degli impianti, in particolare quelli di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda.

Scendono le detrazioni

Sul piano economico, la detrazione è stata ridimensionata e differenziata. Nel 2026 è possibile recuperare il 50% della spesa sostenuta per l’abitazione principale e il 36% per seconde case o altri immobili, mentre per immobili strumentali utilizzati da imprese o professionisti si può arrivare fino al 65%. Il tetto massimo di spesa resta fissato a 15.000 euro per unità immobiliare, un limite che definisce in modo abbastanza chiaro il perimetro degli interventi finanziabili. Il recupero non è immediato e avviene esclusivamente tramite dichiarazione dei redditi, suddiviso in dieci quote annuali di pari importo. Questo implica che il contribuente deve anticipare l’intera spesa e avere una capienza fiscale sufficiente per assorbire le detrazioni nel tempo, perché le eventuali quote non utilizzate non possono essere recuperate successivamente.

A rendere il quadro più selettivo interviene anche la componente reddituale. A partire dal 2026, infatti, l’accesso pieno al beneficio è garantito fino a una certa soglia di reddito (75.000 euro), mentre al superamento di tale soglia la detrazione viene progressivamente ridotta, con un’ulteriore compressione oltre i 100.000 euro. Non si tratta solo di una modifica tecnica, ma di un elemento che incide direttamente sulla platea dei beneficiari e sulla convenienza reale dell’intervento.

Chi può beneficiarne

Dal punto di vista soggettivo, il bonus resta comunque accessibile a una platea ampia. Possono beneficiarne le persone fisiche, i familiari conviventi e i conviventi di fatto che sostengono la spesa, ma anche enti non commerciali, cooperative edilizie, istituti autonomi per le case popolari e, per quanto riguarda gli immobili strumentali, imprese e professionisti. La condizione essenziale è che chi richiede la detrazione sia anche il soggetto che paga, con fatture e bonifici intestati correttamente.

L’aspetto più tecnico riguarda però i requisiti degli impianti. Non basta installare dispositivi connessi, perché il sistema deve rispettare standard precisi. Gli interventi devono rientrare almeno nella classe B della norma EN 15232 e devono garantire una gestione automatizzata degli impianti termici, la possibilità di controllo da remoto e il monitoraggio continuo dei consumi. In sostanza, il sistema deve essere in grado di regolare il funzionamento degli impianti in modo efficiente e dimostrabile, non semplicemente offrire un’interfaccia digitale.

Di conseguenza, anche le spese ammesse seguono una logica ben definita. Sono detraibili tutti i costi direttamente collegati alla realizzazione del sistema di automazione, quindi non solo l’acquisto dei dispositivi come termostati intelligenti, centraline, sensori e attuatori, ma anche il software di gestione, l’installazione, le eventuali opere necessarie per integrarli nell’impianto e le prestazioni professionali legate alla progettazione e certificazione. Restano invece escluse tutte le componenti che non fanno parte del sistema in senso stretto, come smartphone, tablet o altri dispositivi utilizzati solo come interfaccia di controllo.

Procedura precisa ma semplice

Sul piano operativo, l’accesso al bonus richiede il rispetto di una procedura precisa. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante, con indicazione della causale normativa, del codice fiscale del beneficiario e dei dati fiscali del fornitore. Una volta conclusi i lavori, è obbligatorio inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni, trasmettendo i dati tecnici dell’intervento. A questo si aggiunge l’obbligo di conservare tutta la documentazione, sia fiscale sia tecnica, comprese le certificazioni che attestano la conformità del sistema ai requisiti richiesti.

C’è poi un elemento che, più di tutti, segna la distanza rispetto al passato. Nel 2026 non è più possibile utilizzare strumenti come lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus torna quindi alla sua forma originaria di detrazione fiscale, eliminando qualsiasi meccanismo che permetta di trasformarlo in uno sconto immediato. Questo rende l’incentivo meno accessibile per chi non ha liquidità iniziale o una posizione fiscale adeguata, ma allo stesso tempo ne riduce l’uso opportunistico. Ricordiamo infine che il bonus è utilizzabile solo se i lavori vengono completati entro il 31 dicembre 2027.

Il risultato è un incentivo molto più mirato, che non finanzia la smart home in senso generico ma solo interventi strutturali sulla gestione energetica degli edifici. Chi decide di utilizzarlo deve farlo con un approccio progettuale, valutando costi, benefici e tempi di recupero, perché il vantaggio economico esiste ma è distribuito nel tempo e subordinato a condizioni precise.