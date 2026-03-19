Buone notizie per tutti gli utenti di WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo: nel corso delle ultime ore, Meta ha infatti avviato la distribuzione di una nuova funzionalità, che permetterà di messaggiare senza problemi anche con gli “ospiti” sprovvisti dell’applicazione installata all’interno del loro smartphone: scopriamone insieme tutti i dettagli.

WhastApp: arrivano le chat per gli ospiti

Se avete amici o famigliari sprovvisti dell’applicazione di WhatsApp, d’ora in avanti questo non sarà più un problema per la comunicazione: la compagnia sta attualmente sperimentando una nuova funzionalità che consente di messaggiare anche con gli “ospiti”, senza nessuna limitazione (o quasi).

Il funzionamento alla base di questa nuova opzione è abbastanza semplice e alla portata di tutti: all’utente sprovvisto dell’app verrà infatti inviato un link, che servirà per collegarsi tramite browser alla piattaforma di messaggistica istantanea, e prendere così parte alla conversazione con l’interlocutore di turno.

Si tratta a tutti gli effetti di una funzionalità del tutto simile alle chat con app di terze parti, già sperimentata qualche mese addietro, con la differenza che in questo caso non è necessario essere in possesso di nessuna app installata all’interno dello smartphone per comunicare con il proprio contatto di riferimento.

Nessun pericolo in questo caso per la privacy e la sicurezza delle informazioni (e dei dati sensibili, soprattutto) contenute all’interno delle chat: similmente alle conversazioni “tradizionali”, infatti, anche le chat con gli ospiti sono protette dalla crittografia end-to-end, coadiuvata da un codice di sicurezza apposito: alla luce di questo, solo i partecipanti potranno leggere i messaggi contenuti all’interno della conversazione, rendendo di fatto impossibile l’accesso da parte della piattaforma stessa. Com’era lecito attendersi, le chat con gli ospiti presentano alcune funzionalità limitate rispetto alle controparti tradizionali: non è possibile infatti creare chat di gruppo o condividere file multimediali come foto e video.

Stando alle prime ricostruzioni di WABetaInfo e alle testimonianze in Rete, sembrerebbe che Meta stia attualmente testando la nuova funzionalità (attualmente in beta) esclusivamente con alcuni utenti selezionati, sia su sistema operativo Android che iOS, con la speranza che arrivi poi al grande pubblico in breve tempo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.