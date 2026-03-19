Con la primavera arriva anche il momento dei grandi lanci nel settore automotive elettrico cinese, e Xiaomi non perde l’occasione per consolidare il successo della sua prima berlina. Dopo aver venduto oltre 381.000 unità della prima generazione in meno di due anni, il brand presenta oggi la nuova Xiaomi SU7, una versione profondamente rinnovata che punta a elevare ulteriormente l’asticella nel segmento delle berline elettriche premium. I prezzi rimangono identici alla precedente generazione: si parte da 219.900 yuan (circa 28.500 euro) per la Standard, 249.900 yuan (circa 32.500 euro) per la Pro e 303.900 yuan (circa 39.500 euro) per la Max.

Ufficiale la nuova Xiaomi SU7: design affinato e nuove colorazioni

La nuova generazione mantiene l’identità visiva che ha contribuito al successo del modello originale. Le dimensioni rimangono invariate: 5 metri di lunghezza, 2 di larghezza e un passo di 3 metri che la collocano a pieno titolo nel segmento C premium. Dopo due anni di lavoro sul campo, Xiaomi ha scelto di preservare gli elementi iconici come i fari a goccia e i gruppi ottici posteriori ad anello luminoso, rafforzando un linguaggio di design ormai riconoscibile.

Le novità estetiche si concentrano su colori e dettagli di finitura. La palette si amplia a nove opzioni: oltre ai quattro colori più popolari della prima generazione (Grigio Minerale, Bianco Perla, Magenta Brillante e Viola Radiante), arrivano il Nero Ossidiana dalla SU7 Ultra, il Rosa Alba dalla YU7, e tre inediti assoluti. Il Blu Costiero utilizza scaglie di alluminio blu e nanopigmenti per un effetto premium e rinfrescante, il Rosso Fiammeggiante rappresenta il primo vero rosso della gamma, con una lucentezza cangiante che ricorda l’alba, mentre il Verde Viridiano, integra particelle perlescenti di malachite naturale su una base color carbone di bambù, creando transizioni da verde scuro a verde-blu a seconda dell’angolo di osservazione.

Tra gli aggiornamenti esterni più visibili c’è la nuova griglia d’aspirazione anteriore, più pulita e sportiva, con una cornice a C allargata e condotti per il raffreddamento dei freni più ampi. Il radar a onde millimetriche 4D è ora integrato direttamente nella griglia, migliorando sia l’aerodinamica che le capacità di rilevamento intelligente.

Sul fronte delle personalizzazioni, la nuova SU7 offre sei opzioni di cerchi, di cui tre completamente nuove: cerchi diamantati da 19 pollici, cerchi a lama da 20 pollici e cerchi forgiati a doppio fiore di prugno da 21 pollici. Quest’ultimi rappresentano il vertice della gamma: una struttura a doppio strato che richiede tredici ore di lavorazione di precisione, con sei ore di fresatura continua utilizzando 22 utensili specializzati in diamante monocristallino per creare una texture a scaglie di drago con finitura lucida impeccabile.

Completando l’upgrade esterno, tutte le versioni della nuova SU7 ora includono un bagagliaio anteriore elettrico da 105 litri, capace di ospitare un trolley standard da 20 pollici. Il vano si può aprire in otto modi diversi: pulsante esterno, display centrale, app Xiaomi EV, widget dell’app, telecomando, controllo di prossimità UWB, comando vocale XiaoAi dall’interno e dall’esterno del veicolo.

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Interni completamente ridisegnati: lusso da segmento superiore

L’abitacolo ha ricevuto un restyling completo che punta a offrire un livello di raffinatezza superiore alla classe di appartenenza. Quattro le combinazioni cromatiche disponibili: oltre ai classici Rosso Crepuscolo e Viola Nebbia, arrivano l’inedito Nero Mezzanotte e il Beige Crema.

La console centrale adotta un nuovo layout simmetrico che migliora visibilità e accessibilità sia per il conducente che per il passeggero anteriore. Quasi il 100% delle superfici ad alta frequenza di contatto è ora rivestito in materiali morbidi al tatto, mentre il volante è rifinito in pelle Nappa con accenti cromati. I pulsanti elettroplaccati ad alta brillantezza offrono un feedback tattile e visivo di livello superiore, mentre le trapuntature di lusso si estendono ai pannelli delle portiere e ai sedili, completate da targhette metalliche e griglie degli altoparlanti in metallo.

L’illuminazione ambientale avvolgente è la più lunga della categoria: 3.636 millimetri che si estendono dalla console centrale fino alla fila posteriore, formando una banda continua attorno all’abitacolo. Il sistema adotta un design a triplo strato con illuminazione diretta e indiretta: la luce diretta delinea i contorni, quella indiretta crea un’atmosfera immersiva. Il sistema supporta impostazioni bicolore separate per la parte superiore e inferiore, sincronizzazione in tempo reale con la musica e le modalità di guida, e aggiunge una funzione di avviso di apertura porta.

I sedili anteriori presentano un design a doppio stile con tre miglioramenti principali. Ventilazione e riscaldamento sono ora di serie su tutta la gamma. Il sedile del conducente offre 18 regolazioni elettriche, con l’aggiunta di estensione del cuscino, supporti laterali attivi per schienale e cuscino, e un poggiapiedi elettrico estensibile fino a 60 mm. Il sedile del passeggero anteriore è disponibile con una nuova configurazione zero-gravità a 123° opzionale, dotata di modalità massaggio ottimizzata per la posizione reclinata.

Anche i sedili posteriori ricevono quattro aggiornamenti chiave: supporti laterali del cuscino più lunghi e spessi per un maggiore sostegno laterale, 20 mm aggiuntivi di imbottitura, un angolo di reclinazione ottimizzato fino a 121° per una postura più rilassata, e poggiatesta allargati e concavi sui lati per supportare stabilmente la testa durante i lunghi viaggi.

L’insonorizzazione compie un salto di qualità. I vetri laminati acustici sono ora di serie su tutte e quattro le portiere, mentre la SU7 Max introduce una cabina ultra-silenziosa con riduzione di rumore e vibrazioni. Attraverso l’uso di vetri laminati acustici PVB sia nel parabrezza che nel tetto panoramico, oltre a materiali fonoassorbenti ad alta densità in tutta la cabina, la riduzione complessiva del rumore migliora di oltre 4 dB, portando la silenziosità dell’abitacolo ai livelli delle berline di lusso del segmento D.

Anche il frigorifero di bordo è stato aggiornato: ora adotta uno stile a cassetto con compressore indipendente che consente un raffreddamento più rapido. Il compressore indipendente supporta tre modalità regolabili (Silenzioso, Standard e Performance) e offre un intervallo di temperatura più ampio, maggiore stabilità e raffreddamento più veloce.

In collaborazione con il marchio di fragranze premium DOCUMENTS, sono state create tre nuove profumazioni esclusive per il sistema di fragranza integrato: Woodland Bloom fonde note floreali e legnose, Alpine Breeze combina legno di abete con toni minerali acquatici, e Cedar Mist ricrea il profumo naturale delle foreste profonde di cedro.

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Nuovo Xiaomi Smart Chassis 2.0 e autonomia fino a 902 km

Sul fronte delle prestazioni, la nuova SU7 introduce aggiornamenti sostanziali all’intero sistema di propulsione. L’intera gamma è ora equipaggiata con il motore Xiaomi HyperEngine V6s Plus, con velocità massima di rotazione di 22.000 giri/min. Il risultato: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,08 secondi e velocità massima di 265 km/h.

L’autonomia fa un balzo in avanti grazie alla tecnologia di batteria integrata CTB (Cell-to-Body) su tutta la serie, con una densità energetica volumetrica del pacco fino all’83,9% che aumenta la capacità energetica senza incrementare il volume. Il ciclo CLTC promette 720 km sulla Standard, 902 km sulla Pro e 835 km sulla Max. L’efficienza energetica migliora ulteriormente con una gestione del flusso energetico aggiornata che porta l’efficienza di trasferimento energetico dalla batteria alle ruote al 94%, con consumi combinati fino a soli 11,7 kWh/100 km.

La ricarica ultra-rapida offre ora fino a 670 km di autonomia CLTC in 15 minuti e una ricarica dal 10 all’80% in appena 12 minuti, con un picco di potenza di ricarica di 5,2C.

Il nuovo Xiaomi Smart Chassis 2.0 rappresenta un salto in avanti su hardware, software e intelligenza offrendo una delle migliori configurazioni nella sua fascia di prezzo, il sistema presenta sospensioni a doppio braccio oscillante anteriore e multilink indipendente a cinque bracci posteriore su tutti i modelli. Il telaio rileva automaticamente le condizioni della strada e regola attivamente il sistema a molle pneumatiche a doppia camera chiusa e il controllo continuo degli ammortizzatori per assorbire gli impatti e aumentare lo smorzamento, stabilizzando la scocca con notevoli miglioramenti nel comfort di marcia.

Il sistema supporta anche la regolazione variabile delle sospensioni con memoria della posizione, che alza e abbassa automaticamente le sospensioni in base alla posizione GPS per migliorare la guida su terreni variabili. Sono disponibili tre modalità di sospensione (Comfort, Sport e Sport+) con rigidità regolabile indipendentemente per una risposta istantanea alle condizioni della strada. L’altezza delle sospensioni è regolabile su quattro livelli da -20 mm a +30 mm (50 mm totali).

Sul fronte software, la nuova SU7 migliora le prestazioni dello sterzo attraverso una messa a punto raffinata del sistema. L’attrito dello sterzo ridotto consente una guida più fluida, mentre il rapporto di sterzo 12,5:1 inferiore al tipico 15:1 delle auto familiari assicura una risposta più rapida e diretta. Con 11,4 metri, il diametro di sterzata si posiziona anche sopra la media di segmento di 12 metri, consentendo inversioni a U più strette e manovre perfette per la guida urbana.

Il sistema frenante aggiornato include ora pinze fisse anteriori a quattro pistoncini su tutta la gamma, mantenendo prestazioni costanti attraverso 40 arresti consecutivi da 100 a 0 km/h senza perdita di efficacia (sulla versione Max). I modelli Standard e Pro hanno pastiglie freno NAO allargate con una superficie di contatto maggiore del 30%, mentre il modello Max utilizza pastiglie freno a basso contenuto metallico per una maggiore resistenza al calore e durata. La sensibilità del freno su tutti e tre i modelli è regolata per corrispondere alla Xiaomi SU7 Ultra, offrendo risposte più rapide, feedback più forte e maggiore precisione del pedale.

Tra le funzionalità intelligenti spicca il rilevamento AI della strada bagnata, aggiornato per includere una modalità di controllo della stabilità migliorata che si abilita automaticamente. Utilizzando dati multi-sorgente da sensori di pioggia, sensori di temperatura esterna, microfoni e telecamere, il sistema analizza l’ambiente in tempo reale per giudicare accuratamente l’aderenza della strada. Una volta rilevate superfici bagnate, il sistema suggerisce al conducente di passare alla Modalità Bagnato tramite una scorciatoia rapida, che poi gestisce automaticamente la distribuzione della coppia AWD (sulla versione Max) e limita l’intensità della frenata rigenerativa.

Per ridurre i rischi associati alla condivisione del veicolo o all’uso tramite parcheggiatore, la SU7 introduce anche una Modalità Gestione Proprietario accessibile tramite il display centrale o l’app Xiaomi EV, attraverso questa nuova modalità i proprietari possono limitare l’erogazione di potenza in tutte le modalità di guida pur mantenendo le funzionalità principali, abilitare con un solo tocco le funzioni ad alte prestazioni come Boost e Launch Control, e impostare limiti di velocità flessibili per garantire che il veicolo rimanga in uno stato sicuro e controllabile in ogni momento.

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Guida assistita di nuova generazione con architettura XLA

La nuova SU7 introduce come standard su tutti i modelli la piattaforma di calcolo NVIDIA DRIVE AGX Thor. Con fino a 700 TOPS di potenza di calcolo, la piattaforma offre un aumento del 37,8% rispetto alla generazione precedente, mentre l’architettura Blackwell migliora le prestazioni di calcolo parallelo e le capacità di deep learning.

L’equipaggiamento sensoriale aggiornato include LiDAR, un radar a onde millimetriche 4D, undici telecamere ad alta definizione e dodici radar a ultrasuoni, consentendo una copertura di percezione più elevata e prestazioni di guida assistita più rapide e affidabili in praticamente tutti gli scenari.

La nuova architettura XLA segna un importante aggiornamento dell’architettura di guida assistita di Xiaomi, evolvendo dall’imitare gli umani al comprendere veramente il mondo. Costruita sul modello fondazionale Xiaomi MiMo-Embodied, il primo modello di base a unificare la cognizione tra guida assistita e robotica incarnata, l’architettura XLA consente il trasferimento bidirezionale di conoscenze tra i due domini.

L’architettura introduce la guida assistita controllata vocalmente, consentendo agli utenti di eseguire cambi di corsia, regolare la velocità e modificare la distanza di sicurezza tramite comandi vocali. Con una comprensione migliorata di ambienti complessi, il sistema supporta la guida difensiva attraverso la previsione del rischio in tempo reale e la risposta proattiva, identificando potenziali pericoli in anticipo e migliorando la sicurezza complessiva di guida. Una nuova funzione di parcheggio vocale è stata introdotta, consentendo agli utenti di impostare stili di parcheggio tramite comandi vocali in auto o avviare il parcheggio direttamente tramite interazione vocale esterna.

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Sicurezza ai massimi livelli con acciaio da 2.200 MPa

Continuando l’impegno senza compromessi di Xiaomi per la sicurezza, la nuova SU7 continua a essere sviluppata secondo i più alti standard del settore, superando sia le valutazioni di sicurezza C-NCAP che C-IASI e sottoponendosi a test di collisione a scenario completo e tutti i posti con manichini femminili.

L’acciaio ultra-resistente proprietario da 2.200 MPa e la lega di alluminio di Xiaomi rappresentano il 90,3% della struttura della carrozzeria su tutta la gamma, migliorando significativamente la sicurezza strutturale. Utilizzando la tecnologia di formatura a gas caldo, l’acciaio ad alta resistenza è stato modellato per formare una nuova gabbia di rollio integrata dal montante A al montante C. A 2.200 MPa, l’acciaio presenta una resistenza alla trazione superiore del 40% rispetto ai materiali da 1.500 MPa, fornendo una migliore resistenza alla deformazione in eventi estremi come collisioni di sottopasso e ribaltamenti.

Sui lati, le travi di impatto delle quattro porte in acciaio ultra-resistente da 2.200 MPa appena aggiunte aumentano la capacità portante di oltre il 28% rispetto ai materiali da 1.500 MPa, riducendo efficacemente l’intrusione dell’abitacolo durante gli impatti laterali e migliorando la protezione degli occupanti.

La sicurezza dei passeggeri posteriori è anche completamente aggiornata, con 9 airbag inclusi di serie su tutta la gamma per una maggiore sicurezza dei passeggeri posteriori negli scenari di impatto laterale e una copertura complessiva degli incidenti più ampia.

L’intera gamma presenta un meccanismo di cavo meccanico integrato per le maniglie delle porte e un’alimentazione di riserva dedicata, pienamente conforme ai prossimi standard di sicurezza nazionali cinesi del 2027. Anche in casi estremi in cui la batteria da 12V viene scollegata dopo una collisione, le porte possono ancora essere sbloccate da entrambi i lati, consentendo agli occupanti di uscire dal veicolo in sicurezza.

Sul fronte della protezione della batteria, traendo vantaggio dallo sviluppo e dalla produzione di batterie interne leader a livello mondiale di Xiaomi, la nuova SU7 presenta una sicurezza strutturale migliorata, con protezione fisica completa del pacco batteria che copre la parte superiore, i lati e la parte inferiore per garantire l’integrità strutturale sotto impatti estremi e condizioni stradali complesse. Tutti i modelli sono dotati di traverse anti-graffio da 1.500 MPa e del rivestimento antiproiettile della SU7 Ultra di serie.

Il sistema batteria soddisfa anche i più alti standard del settore per la gestione termica, garantendo nessuna permeazione, nessun incendio e nessuna esplosione, anche se una singola cella subisce una fuga termica a carica completa. Inoltre, l’intera gamma è dotata di un sistema batteria classificato ASIL-D che può eseguire un’interruzione di alimentazione di emergenza entro 4 ms, supportato da un sistema di monitoraggio veicolo-cloud 24 ore su 24 per avvisi di sicurezza continui.

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Prezzi e disponibilità della nuova Xiaomi SU7

La nuova generazione della Xiaomi SU7 è disponibile in Cina in tre versioni. La SU7 Standard parte da 219.900 yuan (circa 28.500 euro), la SU7 Pro da 249.900 yuan (circa 32.500 euro) e la SU7 Max da 303.900 yuan (circa 39.500 euro). I prezzi rimangono quindi identici alla prima generazione, nonostante gli importanti aggiornamenti tecnici e di equipaggiamento.

I preordini sono già aperti tramite il Mini Program WeChat di Xiaomi EV e l’app Xiaomi EV. Per il momento rimane destinata esclusivamente al mercato cinese, senza piani di commercializzazione ufficiale al di fuori della Cina continentale, resta da capire se e quando Xiaomi deciderà di portare le sue auto elettriche anche in Europa (Xiaomi ha annunciato più volte nel 2027), mercato dove il marchio è già molto presente con smartphone, dispositivi smart home e monopattini elettrici.