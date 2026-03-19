Trovare un altoparlante portatile che combini una qualità audio di livello, una batteria infinita e una costruzione robusta a un prezzo accessibile è una sfida. HUAWEI Sound Joy 2 rompe questa regola, soprattutto oggi, grazie a una promozione che abbatte il prezzo di listino di 139€ portandolo a una cifra decisamente più interessante. L’offerta attuale su Amazon rappresenta un’occasione da non sottovalutare, con uno sconto di quasi il 46% che posiziona questo speaker come un best-buy nella sua categoria. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa promozione imperdibile.

Huawei Sound Joy 2: suono potente e resistenza per ogni avventura

Il punto di forza di HUAWEI Sound Joy 2 è senza dubbio il suo comparto audio. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema HUAWEI SOUND a quattro unità, progettato per offrire un suono ricco e potente. Questa configurazione include uno speaker full-range da 20W, un tweeter da 10W per gli alti cristallini e due radiatori passivi che lavorano insieme per amplificare i bassi, garantendo una resa sonora profonda e coinvolgente. La potenza complessiva è tale da coprire ampi spazi, con un’uscita fino a 85 dBA, ideale per feste all’aperto o semplicemente per godersi la musica in casa con una qualità superiore.

L’autonomia è un altro pilastro di questo prodotto. Grazie a una massiccia batteria da 8800 mAh, HUAWEI Sound Joy 2 promette fino a 26 ore di riproduzione continua con una singola carica, eliminando l’ansia da batteria durante le gite fuori porta o le lunghe sessioni di ascolto. E se la batteria dovesse esaurirsi, la tecnologia di ricarica rapida da 40W tramite porta USB-C permette di ottenere un’ora di ascolto con soli 10 minuti di carica.

Progettato per essere un compagno di avventure, lo speaker vanta la certificazione IP67, che lo rende completamente resistente alla polvere e all’immersione temporanea in acqua. Questo significa che può essere portato in spiaggia, a bordo piscina o durante un’escursione senza alcun timore. Tra le funzioni smart spiccano:

Connettività Bluetooth 5.2 : stabile e affidabile.

: stabile e affidabile. Shake to Pair : una funzione che permette di associare due speaker Sound Joy 2 semplicemente scuotendoli uno vicino all’altro, per creare un vero sistema stereo.

: una funzione che permette di associare due speaker Sound Joy 2 semplicemente scuotendoli uno vicino all’altro, per creare un vero sistema stereo. Anello luminoso RGB: pulsa a ritmo di musica e indica lo stato della batteria e del volume.

L’offerta su Amazon nel dettaglio

Questa promozione rende HUAWEI Sound Joy 2 un acquisto estremamente conveniente. Il prezzo di listino ufficiale del prodotto è di 139€, ma grazie all’attuale offerta su Amazon è possibile acquistarlo a soli 75,70€.

Si tratta di un’opportunità eccezionale, che si traduce in un risparmio netto di 63,30€, corrispondente a uno sconto del 45,5%. È importante notare che il prezzo mediano recente su Amazon si attestava intorno agli 89€, rendendo l’offerta attuale ancora più vantaggiosa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tutti i benefici legati alla spedizione Prime per gli abbonati e alla garanzia del servizio clienti. L’offerta è disponibile per la colorazione nera ed è soggetta alla disponibilità dei pezzi, pertanto potrebbe avere una durata limitata.

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