Nuove anticipazioni ci permettono di scoprire i primi dettagli sulle nuove cuffie true wireless in arrivo in casa Anker: parliamo di due modelli della gamma Soundcore, ossia Soundcore Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max, che dovrebbero andare ad aggiungersi alle Liberty 5 presentate la scorsa primavera. Vediamo cosa è emerso.

Anker Soundcore Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max in arrivo: le anticipazioni

Nelle prossime settimane Anker dovrebbe presentare due nuove cuffie wireless della serie Soundcore: secondo quanto anticipato dal leaker AnkerInsider su X (l’account è stato successivamente sospeso), ad affiancare le cuffie lanciate quasi un anno fa arriveranno le Soundcore Liberty 5 Pro e Soundcore Liberty 5 Pro Max, modelli che dovrebbero introdurre alcuni interessanti miglioramenti (come i nomi del resto suggeriscono).

Secondo la fonte, le Soundcore Liberty 5 Pro arriveranno con numero di modello “D1203” e avranno un chip AI con memoria integrata, denominato Anker Thus: questo dovrebbe occuparsi di funzionalità di upscaling audio basate sull’intelligenza artificiale. Scontata la presenza dell’Adaptive Active Noise Cancellation, ossia la cancellazione attiva del rumore adattiva, che sarà in grado di regolare automaticamente l’intensità della riduzione dei rumori ambientali in tempo reale. Rispetto alle cuffie già in commercio, dovrebbe esserci l’Adaptive ANC 4.0, con vari miglioramenti rispetto alla versione precedente (ma per ora non specificati).

Viene inoltre riportata la presenza di connettività Bluetooth 6.1, Bluetooth Multipoint, supporto a Dolby Atmos e certificazione IP55 contro polvere e spruzzi d’acqua. A quanto sembra le Liberty 5 Pro saranno proposte con una custodia per la ricarica dotata di schermo touchscreen, utilizzabile per controllare la riproduzione, passare da un dispositivo all’altro, regolare la cancellazione del rumore, verificare il livello di batteria e forse non solo. La custodia dovrebbe disporre di una porta USB-C, ma risultare anche compatibile con la ricarica wireless.

Le nuove cuffie dovrebbero offrire un’autonomia fino a 6,5 ore con ANC attivo o fino a 10 ore con ANC disattivato, mentre con la batteria supplementare della custodia dovrebbero spingersi fino a rispettivamente 28 ore e 45 ore. Il prezzo? Secondo la fonte, le Soundcore Liberty 5 Pro saranno proposte al prezzo consigliato di 169,99 dollari nelle colorazioni Black e White.

Al loro fianco dovrebbero arrivare le Soundcore Liberty 5 Pro Max, numero di modello “D1204“. Dovrebbero condividere diverse caratteristiche col modello Pro qui sopra, come l’Adaptive ANC 4.0, il chip Anker Thus e la connettività, ma dovrebbero differenziarsi in particolare in due modi.

Secondo quanto riportato, le Pro Max dovrebbero essere dotate di funzioni di riconoscimento vocale e accompagnate da una custodia di ricarica con funzionalità di registratore vocale (per la quale saranno integrati microfoni appositi). Queste cuffie dovrebbero essere commercializzate nelle colorazioni Black e Gold al prezzo consigliato di 229,99 dollari. Vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di indicazioni ufficiali.

In copertina Anker Soundcore Liberty 5