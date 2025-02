Dreame prosegue con il rinnovo della propria lineup di aspirapolvere robot portando sul mercato italiano un nuovo modello di fascia alta. Si chiama Dreame L50 Pro Ultra, sarà in vendita a partire da sabato 22 febbraio con una imperdibile promozione di lancio, valida solamente per due settimane.

Pensato per rendere più semplici che mai le pulizie di casa, il nuovo robot aspirapolvere può vantare caratteristiche tecniche di altissimo livello, elevata potenza di aspirazione e le tecnologie più recenti sviluppate dal brand.

Caratteristiche premium

Come dicevamo Dreame L50 Pro Ultra integra alcune delle più recenti innovazioni tecnologiche a partire dal sistema di navigazione VersaLift che permette di abbassare la torretta laser per infilarsi anche sotto ai mobili alti almeno 89,5 millimetri da terra. Il tutto combinato con un sensore DToF che consente al robot di muoversi in maniera precisa anche quando il laser è retratto, con telecamere per il riconoscimento degli ostacoli e algoritmi che integrano l’intelligenza artificiale per garantire un funzionamento sempre impeccabile.

Rinnovata anche la parte di aspirazione, con un motore in grado di generare una forza di 19.500 Pa e il sistema HyperStream Detangling DuoBrush che unisce una doppia spazzola controrotante e condotti d’aria specializzati per prevenire la formazione di grovigli di peli e capelli, evitando la perdita di efficienza del robot.

Così come accade per il fratello maggiore X50 Ultra, anche Dreame L50 Pro Ultra può contare sulla tecnologia EasyLeap, che gli permette di salire su gradini e binari alti fino a 4 centimetri, superando quindi senza problemi anche eventuali piccoli dislivelli presenti in casa. Ritroviamo anche Dual Flex Arm, che permette di estendere sia la spazzola laterale che il mocio rotante, così da raggiungere meglio gli angoli e i bordi di pareti e mobili, assicurando una pulizia precisa ed efficace in ogni ambiente domestico.

La stazione di ricarica utilizza il sistema AceClean DryBoard, formato da 20 ugelli, per pulire in maniera uniforme il dispositivo, con un filtro rimovibile che previene la formazione di cattivi odori.

Promozione di lancio

Per festeggiare il lancio Dreame L50 Pro Ultra sarà scontato di ben 200 euro per i primi 14 giorni, dal 22 febbraio al 7 marzo, passando dai 1.299 euro del prezzo di listino a 1.099 euro, che ne fanno senza dubbio un best buy.