Un robot aspirapolvere che aspira, lava, si svuota da solo e asciuga i panni di lavaggio a meno di 200€ sembra fantascienza. Eppure, l’offerta di oggi su AliExpress rende questo scenario una realtà concreta. Il JONR Robot Aspirapolvere P20 Pro crolla al suo minimo storico assoluto, proponendo un pacchetto di funzionalità da top di gamma a un prezzo da entry-level. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque desideri automatizzare completamente la pulizia dei pavimenti senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa incredibile promozione.

Jonr P20 Pro: potenza e automazione senza compromessi

Il JONR P20 Pro non è un semplice robot aspirapolvere, ma un vero e proprio sistema di pulizia integrato, progettato per ridurre al minimo l’intervento manuale. Le sue specifiche tecniche lo posizionano in una fascia di mercato decisamente superiore rispetto a quella suggerita dal prezzo in offerta. La combinazione di potenza, intelligenza e automazione lo rende un dispositivo estremamente competitivo.

Ecco i suoi punti di forza principali:

Potenza di aspirazione da 8000Pa: Un valore eccezionale che garantisce la rimozione efficace di polvere, peli di animali, capelli e detriti da qualsiasi tipo di superficie, inclusi tappeti e fessure difficili.

Un valore eccezionale che garantisce la rimozione efficace di polvere, peli di animali, capelli e detriti da qualsiasi tipo di superficie, inclusi tappeti e fessure difficili. Sistema di lavaggio a doppio panno rotante: A differenza dei sistemi a panno statico, i due mop rotanti esercitano una pressione costante sul pavimento, simulando l’azione manuale e rimuovendo anche le macchie più ostinate. I panni sono inoltre sollevabili, permettendo al robot di passare sui tappeti senza bagnarli.

A differenza dei sistemi a panno statico, i due mop rotanti esercitano una pressione costante sul pavimento, simulando l’azione manuale e rimuovendo anche le macchie più ostinate. I panni sono inoltre sollevabili, permettendo al robot di passare sui tappeti senza bagnarli. Stazione base multifunzione 5-in-1: Il vero cuore del sistema. Questa base non si limita a ricaricare il robot, ma gestisce autonomamente l’intero processo di pulizia: svuota il serbatoio della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua pulita, svuota quello dell’acqua sporca e, infine, asciuga i panni di lavaggio con aria calda per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

Il vero cuore del sistema. Questa base non si limita a ricaricare il robot, ma gestisce autonomamente l’intero processo di pulizia: svuota il serbatoio della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua pulita, svuota quello dell’acqua sporca e, infine, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Spazzola principale anti-groviglio: Il design conico della spazzola in gomma è studiato per evitare che capelli e peli di animali si aggroviglino, riducendo drasticamente la necessità di manutenzione manuale.

Il design conico della spazzola in gomma è studiato per evitare che capelli e peli di animali si aggroviglino, riducendo drasticamente la necessità di manutenzione manuale. Navigazione intelligente e mappatura: Grazie a sensori avanzati, il JONR P20 Pro mappa con precisione gli ambienti, pianifica percorsi di pulizia efficienti ed evita ostacoli con agilità, garantendo una copertura completa dell’abitazione.

Il prezzo crolla: ecco i dettagli

L’offerta attualmente disponibile su AliExpress è di quelle che capitano raramente e permette di acquistare questo concentrato di tecnologia a una frazione del suo valore. Si tratta di una promozione a tempo, soggetta a esaurimento scorte e legata all’utilizzo di un coupon specifico.

Il prezzo di listino del JONR Robot Aspirapolvere P20 Pro è di 449€, una cifra già competitiva per le sue caratteristiche. Grazie alla promozione in corso, il prezzo crolla a soli 171,75€, con un risparmio netto di quasi 278€, pari a uno sconto superiore al 60%. Per ottenere questo prezzo finale, è necessario applicare uno dei seguenti codici coupon al momento del checkout: ITAS30, ASIT30 o TUTTOA30. Un ulteriore piccolo sconto viene applicato automaticamente scegliendo di pagare tramite PayPal. La disponibilità è limitata e i codici sconto potrebbero esaurirsi rapidamente, pertanto si consiglia di agire in fretta.

Provare i coupon ASIT20 / ITAS20 / TUTTOA20 qualora non fossero più disponibili quelli citati sopra. Per avere sempre qualsiasi coupon a disposizione, seguici sui canali Telegram per non essere sempre aggiornato.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia: https://t.me/prezzitech e al canale ErroriBomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto: https://t.me/erroribomba.