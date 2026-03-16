Un monitor da 24 pollici con pannello IPS e refresh rate a 144Hz a meno di 60 euro sembra un errore di prezzo, e invece è la realtà. Si tratta di un’opportunità davvero incredibile per portarsi a casa il TITAN ARMY P2418C, un monitor versatile che unisce caratteristiche da gaming a un design sobrio, perfetto per l’ufficio o lo studio. L’offerta disponibile su AliExpress è di quelle che capitano raramente, proponendo un dispositivo con specifiche tecniche di tutto rispetto a un prezzo che solitamente è riservato a modelli base con refresh rate a 60/75Hz. Questa promozione rappresenta la scelta ideale per chiunque desideri migliorare la propria postazione senza investire cifre importanti, ottenendo una fluidità e una qualità d’immagine superiori. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa offerta imperdibile.

Monitor Titan Army da 23,8″, 144Hz e IPS per lavoro e svago

Il monitor TITAN ARMY P2418C si distingue nel suo segmento di mercato per un equilibrio di caratteristiche difficilmente replicabile a questo prezzo. Il punto di forza è senza dubbio il pannello: un display da 23.8 pollici con tecnologia CSOT IPS, che garantisce colori vividi, precisi e ampi angoli di visione di 178 gradi. La risoluzione è Full HD (1920×1080 pixel), lo standard ideale per questa diagonale, capace di offrire immagini nitide sia nella produttività quotidiana che nell’intrattenimento.

Ciò che eleva questo monitor rispetto alla concorrenza è il refresh rate a 144Hz. Questa caratteristica, solitamente appannaggio di monitor da gaming ben più costosi, assicura una fluidità visiva eccezionale. Non solo i videogiochi ne beneficiano, ma anche le operazioni di tutti i giorni, come lo scorrimento di pagine web o documenti, risultano più piacevoli e meno affaticanti per gli occhi. A completare il quadro tecnico troviamo il supporto HDR400, che migliora il contrasto e la gamma dinamica dei colori, e un rapporto di contrasto di 1500:1 per neri profondi e bianchi brillanti.

Per chi passa molte ore davanti allo schermo, il TITAN ARMY P2418C integra tecnologie eye-care essenziali, come la riduzione della luce blu e la tecnologia flicker-free, che minimizzano l’affaticamento visivo. Il design è moderno, con cornici sottili su tre lati, e la compatibilità con il montaggio VESA offre massima flessibilità per installarlo su un braccio da scrivania o a parete.

Display : Pannello CSOT IPS da 23.8 pollici

: Pannello CSOT IPS da 23.8 pollici Risoluzione : Full HD (1920 x 1080)

: Full HD (1920 x 1080) Refresh Rate : 144Hz

: Luminosità e Colore : Certificazione HDR400, contrasto 1500:1

: Certificazione HDR400, contrasto 1500:1 Angolo di Visione : 178°

: 178° Protezione Occhi : Low blue light e Flicker-Free

: Low blue light e Flicker-Free Montaggio: Compatibile con standard VESA

Un prezzo che sfida ogni logica

L’offerta attualmente attiva su AliExpress rende il TITAN ARMY P2418C un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo. Grazie a una promozione eccezionale e all’utilizzo di un coupon, il prezzo crolla in modo vertiginoso.

Utilizzando in fase di checkout il codice sconto ASIT07 (o in alternativa ITAS07 oppure TUTTOA7 ), il prezzo finale scende a soli 58€. È un’occasione a tempo limitato e legata alla disponibilità delle scorte, che potrebbero esaurirsi rapidamente dato il prezzo estremamente aggressivo. La spedizione può variare in base alla destinazione, con tutti i dettagli disponibili direttamente sulla pagina del prodotto. Acquistare un monitor IPS a 144Hz a questa cifra è un’opportunità che ridefinisce completamente il mercato dei monitor entry-level.

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