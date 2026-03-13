Nintendo ha pubblicato il trailer finale di The Super Mario Galaxy Movie, il sequel molto atteso che arriverà nelle sale cinematografiche il 1° aprile. Il filmato è ricco di gag visive e riferimenti al materiale originale dei videogiochi, anche se non contiene molte rivelazioni inedite rispetto ai trailer precedenti.

Una delle chicche mostrate nel trailer riguarda Lumalee, il personaggio diventato cult nel primo film. Per chi non la conoscesse, si tratta di una creatura allegramente nichilista, che nel film originale era intrappolata in una gabbia, e che torna questa volta nei panni di una guardia carceraria, ribaltando completamente la sua storyline precedente.

Nuovi doppiatori annunciati

Oltre al trailer, Nintendo ha diffuso una presentazione più ampia che includeva interviste con gli attori e con il creatore del franchise Shigeru Miyamoto. Ed è proprio da questa presentazione che sono arrivate le novità più interessanti sul cast.

È stato rivelato che Yoshi, il dinosauro dalla lingua lunga, sarà doppiato da Donald Glover. Questo significa che probabilmente il personaggio dirà molto di più del semplice “Yoshi” ripetuto all’infinito. L’attore Luis Guzman interpreterà invece Wart, l’antagonista principale di Super Mario Bros. 2. Issa Rae darà voce a Honey Queen, il gigantesco personaggio ape presente nei giochi di Super Mario Galaxy.

Gli attori protagonisti Chris Pratt e Charlie Day hanno confermato che Luigi sarà presente per l’intera avventura questa volta, e non sarà confinato a una sottotrama in cui resta chiuso in una gabbia come nel primo film. A quanto pare il ruolo marginale di Luigi nel film originale aveva generato abbastanza discussioni da giustificare questo tipo di rassicurazione da parte del cast.

Nuove sorprese in arrivo

In conclusione, aggiungiamo che Chris Meledandri, CEO di Illumination, è apparso nel video assicurando che ci sono ancora “alcune grandi sorprese” in attesa nel film vero e proprio. A questo proposito, circola da tempo un rumor secondo cui Fox McCloud del franchise Starfox potrebbe fare la sua comparsa. Se così fosse, potrebbe essere l’inizio di un universo cinematografico Nintendo che culminerà fra dieci anni con un film di Super Smash Bros. Staremo a vedere che piani avrà in serbo il colosso nipponico.