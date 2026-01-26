Dopo mesi e mesi di attesa, nelle ultime ore, in occasione del suo ultimo Direct, Nintendo ha presentato ufficialmente un nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film, il lungometraggio (basato sull’omonimo videogioco per Nintendo Wii) prodotto dallo studio Illumination e in uscita nei prossimi mesi, sequel di Super Mario Bros – Il Film, uscito nel 2023: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Super Mario Galaxy Il Film: ecco Yoshi e Birdo

Dopo numerosi indizi sparsi nei precedenti mesi, il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film getta finalmente luce sulla presenza di Yoshi, il celebre drago / dinosauro che aiuta Super Mario (e suo fratello Luigi) all’interno delle sue avventure a partire da Super Mario World, il titolo uscito per Super Nintendo Entertainment System nel 1990. Yoshi non è però l’unico personaggio “inedito” all’interno del trailer: a fargli compagnia c’è anche Birdo, la sua controparte femminile, che entrerà così a far parte del gruppo.

All’interno dello stesso trailer tornano poi alla ribalta altri personaggi che abbiamo visto in precedenza, come per esempio la principessa Peach e Toad. Il casting originale di Super Mario Galaxy vede la conferma dei doppiatori che abbiamo già visto (o per meglio dire sentito) nel precedente film, tra cui Chris Patt (Super Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) e Benny Safdie (Bowser Jr.).

In occasione dello stesso Direct, Nintendo ha inoltre confermato che il film è ufficialmente entrato in fase di post-produzione: ciò significa che manca ormai poco alla localizzazione e al doppiaggio nelle varie nazioni, come testimonia d’altronde lo stesso trailer, già doppiato per l’occasione in italiano.

Super Mario Galaxy Il Film uscirà nelle sale italiane (e in tutto il resto del mondo) il prossimo 1 aprile, anticipando dunque di due giorni rispetto a quanto preventivato in origine nelle dichiarazioni precedenti della compagnia di Kyoto: restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti di Nintendo, nella speranza di assistere a nuovi trailer prima del suo debutto.