A pochissimi giorni dal recente Nintendo Direct interamente dedicato, Super Mario Galaxy Il Film (sequel del lungometraggio originale, risalente al 2023) torna a mostrarsi ancora un’altra volta con un teaser trailer inedito, mettendo in mostra nuovi personaggi e scene ispirate all’originale videogioco uscito quasi 20 anni fa su Nintendo Wii: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Super Mario Galaxy Il Film: tutti i dettagli del nuovo trailer

Il trailer, nonostante la ridotta durata pari a circa 30 secondi (e che verrà probabilmente messo in onda in occasione del Super Bowl di domenica) mostra uno Yoshi decisamente furioso e “su di giri” in procinto di inghiottire interamente un esemplare di Magikoopa, che viene conseguentemente trasformato in un vero e proprio uovo grazie alla sua speciale abilità. Una sequenza all’interno del trailer mostrerebbe poi un esemplare di Octoomba, visto all’interno dell’originale videogioco Super Mario Galaxy per Nintendo Wii.

Un’altra sequenza, sempre all’interno dello stesso trailer, mostra poi la Principessa Peach e Toad all’interno di una città a tema fantascientifico, che richiama alle tinte futuristiche di Cyberpunk 2077. Oltre a questo, infine, tornano in scena i Tipi Timidi e i Bowserotti, che avevamo già visto nei precedenti trailer.

Vi ricordiamo infine che Super Mario Galaxy Il Film sarà disponibile nei cinema di tutto il mondo a partire dal prossimo 1 aprile, in anticipo di qualche giorno rispetto alla data d’uscita originariamente preventivata. Vedremo a questo punto se il sequel riuscirà a bissare il successo al botteghino del primo film, che totalizzò ben 1,4 miliardi di dollari. Restiamo quindi in attesa degli (ultimi, probabilmente) ulteriori aggiornamenti da Nintendo, che arriveranno probabilmente nelle settimane precedenti al debutto.