Si è svolto nella nottata italiana il keynote di ECOVACS al CES 2026 di Las Vegas. L’azienda leader nel segmento dei robot aspirapolvere e, più in generale dei robot domestici, ha rinnovato la propria brand idea e ha presentato tante novità.

Oltre a nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti della gamma DEEBOT, a un nuovo robot lavavetri della gamma WINBOT e a due robot tagliaerba della gamma GOAT, l’azienda ha ufficializzato l’ingresso nel segmento dei robot per la pulizia delle piscine (con la serie ULTRAMARINE) e ha anticipato uno sguardo sul futuro con un robot molto particolare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La nuova brand idea: “ECOVACS, Created for Ease”

Al centro del keynote di ECOVACS al CES 2026 di Las Vegas c’è la nuova filosofia del brand: Created for Ease, ovvero creato per la semplicità. Questa idea vuole riflettere l’impegno dell’azienda nella realizzazione di robot di servizio che possano liberare gli utenti dalle routine domestiche, creando un mondo più semplice e facile da gestire.

Questa visione va oltre il semplice slogan, incarnando la responsabilità di un’azienda leader del settore nel risolvere le sfide più complesse per migliorare l’esperienza utente complessiva. L’obiettivo è semplice: trasformare la missione Robotics for All (robotica per tutti) in una realtà, plasmando un futuro in cui i robot possano servire ogni casa senza soluzione di continuità.

Nuovi robot aspirapolvere della gamma ECOVACS DEEBOT

Oltre alla nuova brand identity, ECOVACS ha presentato tanti nuovi prodotti al CES 2026 e i primi di cui vi parliamo sono i nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti della serie DEEBOT, ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI e DEEBOT X12 OmniCyclone.

La grande innovazione di questi due modelli è rappresentata dalla tecnologia OZMO ROLLER 3.0, la terza generazione del sistema di lavaggio proprietario dell’azienda che, rispetto al passato, utilizza un rullo più lungo del 50% per raddoppiare l’efficienza della pulizia.

Il nuovo sistema di lavaggio non è l’unica novità dei due modelli che includono anche altre funzionalità avanzate. Ecco le principali:

Lavaggio a pressione – tramite un sistema a 16 ugelli che spruzza acqua sul rullo per rimuovere lo sporco ostinato ed evitare la contaminazione incrociata.

– tramite un sistema a 16 ugelli che spruzza acqua sul rullo per rimuovere lo sporco ostinato ed evitare la contaminazione incrociata. Tecnologia ZeroTangle 4.0 – garantisce che non si formino grovigli di capelli con setole antistatiche e un flusso d’aria laterale che aspira i capelli.

– garantisce che non si formino grovigli di capelli con setole antistatiche e un flusso d’aria laterale che aspira i capelli. Tecnologia TruEdge 3.0 – permette al rullo di aderire perfettamente ai bordi e raggiungere anche gli angoli più difficili per la copertura totale della stanza.

– permette al rullo di aderire perfettamente ai bordi e raggiungere anche gli angoli più difficili per la copertura totale della stanza. Tecnologia PowerBoost – è la ricarica rapida in salsa ECOVACS; ripristina il 10% della batteria in soli 3 minuti durante i cicli di lavaggio.

In aggiunta, solo sui modelli della gamma DEEBOT X12 OmniCyclone, è presente un rilevatore a infrarossi che identifica lo sporco e consente al robot di applicare getti d’acqua ad alta pressione mirati a “sconfiggerlo”.

Nuovo ECOVACS WINBOT W3 OMNI

ECOVACS ha arricchito la gamma di robot per la pulizia delle finestre con il nuovo WINBOT W3 OMNI, il primo modello del settore che gode di una stazione multi-funzione dotata della tecnologia Vortex Wash.

Questo sistema elimina la necessità di lavare manualmente il panno di pulizia: sarà la stazione a lavare automaticamente il pad, evitando che l’utente venga a contatto diretto con l’acqua sporca.

WINBOT W3 OMNI è poi dotato di tre ugelli a spruzzo ad ampio raggio che coprono la superficie in maniera ottimale e dispone di un sistema di navigazione intelligenze (WIN-SLAM 5.0) che pianifica accuratamente il percorso per evitare gli ostacoli (con precisione millimetrica) e risultare efficiente.

Nuovi robot tagliaerba ECOVACS GOAT

Al CES 2026, ECOVACS ha rinnovato anche la propria gamma di robot per la cura del giardino della gamma GOAT, con nuovi modelli per le serie GOAT A e GOAT O. La caratteristica principale dei nuovi modelli è il TruEdge Trimmer, un rifinitore integrato che taglia l’erba fino ai bordi, eliminando qualsiasi necessità di rifiniture manuali da parte dell’utente.

Il modello di punta, ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO, integra il sistema di navigazione HoloScope 360 Dual-LiDAR che ne consente l’installazione immediata. Inoltre, questo robot non richiede la posa di cavi perimetrali o antenne complesse, dato che è in grado di rilevare e memorizzare automaticamente i confini.

Tutti i nuovi modelli sono in grado di evitare oltre 200 tipi di ostacoli, inclusi piccoli animali come i ricci, e di gestire terreni difficili con pendenze fino al 50%.

ECOVACS entra nel segmento dei robot per la pulizia della piscina

Il CES 2026 segna anche una prima volta per ECOVACS che si lancia nel segmento dei robot per la pulizia delle piscine, una mossa strategica che punta ad estendere l’automazione domestica anche all’ambiente acquatico.

Alla fiera dell’elettronica di consumo, l’azienda ha presentato i primi due modelli per la manutenzione del “salotto blu”: ECOVACS ULTRAMARINE C1 e ULTRAMARINE P1. Entrambi sono progettati per funzionare senza fili su superfici di vario tipo (come fibra di vetro o pietra) e resistono agli agenti chimici e all’acqua grazie a un’invidiabile qualità costruttiva.

ULTRAMARINE C1 è il modello di punta della gamma. È dotato di una potenza di aspirazione pari a 8.000 GPH, del sistema UltraScrub a quattro rulli per la rimozione dei detriti e della tecnologia AIVI 3D per evitare gli ostacoli e mappare la piscina con precisione.

Un gradino più in basso si colloca ULTRAMARINE P1: in questo caso, la potenza di aspirazione si ferma a 4.800 GPH, mentre il sistema della navigazione è il più semplice SmartNavi, messo a punto per programmare percorsi ottimizzati ed efficienti.

ECOVACS LilMilo, uno sguardo sul futuro dei robot

La ciliegina del keynote di ECOVACS al CES 2026 è rappresentato da LilMilo, il primo compagno robotico che simula un animale domestico, etichettato come “FamiBot” dall’azienda: si tratta di un dispositivo che segna un ulteriore passo verso la cosiddetta “intelligenza artificiale incarnata” (embodied AI).

Questo robot combina la percezione multisensoriale con comprortamenti espressivi per fornire agli utenti una nuova forma di compagnia digitale interattiva. Un robot che va oltre rispetto ai “semplici” dispositivi per pulizia e manutenzione di interni ed esterni. Nel futuro di ECOVACS c’è anche questo.

ECOVACS serve oltre 38 milioni di famiglie in tutto il mondo (è presente in oltre 180 mercati) e punta a superare i confini dell’innovazione robotica per semplificare e migliorare la vita degli utenti. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda continua ad investire in ricerca e sviluppo (nel 2024 erano stati investiti 126 milioni di dollari, con un incremento del 7,3% su base annua).

La maggior parte delle novità mostrate al CES 2026 saranno disponibili, anche in Italia, nel corso dei prossimi mesi. Non abbiamo ancora informazioni sui prezzi ma potete trovare qua maggiori informazioni su tutti i dispositivi.