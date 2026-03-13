A pochi mesi dal suo debutto, arriva finalmente il momento che molti stavano aspettando: il primo, significativo calo di prezzo per la nuova generazione di tracker Apple. Apple AirTag (seconda generazione) è ora disponibile su Amazon a una cifra inedita, rappresentando un’opportunità imperdibile per chiunque desideri migliorare la localizzazione dei propri oggetti personali. Questa promozione rende il dispositivo, già potenziato sotto ogni aspetto rispetto al suo predecessore, ancora più appetibile e accessibile. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per mettere le mani sulla più recente tecnologia di tracciamento di Cupertino.

Apple AirTag (seconda generazione): precisione e potenza migliorate

Apple AirTag (seconda generazione) non è un semplice aggiornamento, ma una vera e propria evoluzione del tracker che ha rivoluzionato il modo in cui ritroviamo i nostri oggetti. Il cuore di questa nuova versione è il chip Ultra Wideband di seconda generazione, che abilita una funzione di Posizione precisa ancora più accurata. Questa tecnologia permette di ricevere indicazioni visive, uditive e tattili direttamente su iPhone, guidando l’utente verso l’oggetto smarrito con una precisione centimetrica, anche in ambienti complessi.

Un altro miglioramento sostanziale riguarda l’altoparlante integrato, ora circa il 50% più potente del modello precedente. Questo si traduce in un segnale acustico più forte e chiaro, fondamentale per individuare l’AirTag quando si trova sotto un cuscino, in una borsa affollata o in un’altra stanza. Anche il raggio d’azione è stato ampliato, migliorando la connettività Bluetooth e l’efficienza complessiva del dispositivo all’interno della vastissima rete Dov’è (Find My) di Apple, che sfrutta in modo anonimo e sicuro milioni di dispositivi Apple nel mondo per localizzare un oggetto smarrito.

Dal punto di vista costruttivo, il dispositivo mantiene un design compatto e resistente, con un diametro di 31,9 mm e un peso di soli 11,8 grammi. L’alimentazione è garantita da una comune batteria a bottone CR2032 sostituibile, che assicura circa un anno di autonomia. La configurazione è, come da tradizione Apple, immediata: basta un semplice tap per associarlo al proprio iPhone o iPad e iniziare subito a utilizzarlo. Le caratteristiche principali includono:

Chip Ultra Wideband di seconda generazione per una Posizione precisa migliorata.

per una Posizione precisa migliorata. Altoparlante integrato più potente per una localizzazione acustica più semplice.

per una localizzazione acustica più semplice. Raggio d’azione esteso e integrazione completa con la rete Dov’è.

e integrazione completa con la rete Dov’è. Modalità Smarrito con supporto NFC per una facile identificazione da parte di chi lo ritrova.

con supporto NFC per una facile identificazione da parte di chi lo ritrova. Batteria CR2032 sostituibile con un anno di autonomia stimata .

. Configurazione “one-tap” con iPhone e iPad.

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Il primo calo di prezzo: i dettagli dell’offerta

Questa promozione su Amazon rappresenta il primo vero calo di prezzo per Apple AirTag (seconda generazione) dal suo lancio, rendendola un’offerta particolarmente interessante. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 35€, ma grazie a questo sconto è possibile acquistarlo a soli 30,49€.

Si tratta di un risparmio netto di 4,51€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 13% sul prezzo originale. Per un prodotto Apple così recente, uno sconto del genere è un evento raro e da cogliere al volo. L’offerta è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti della piattaforma. Non è specificata una data di scadenza per la promozione, ma trattandosi del primo calo significativo, è probabile che le scorte a questo prezzo possano esaurirsi rapidamente. L’offerta si riferisce al singolo AirTag, ideale per chi ha bisogno di tracciare un solo oggetto o vuole provare la nuova tecnologia prima di acquistare un pacchetto multiplo.

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