L’era dei PC Copilot+ è appena iniziata e porta con sé una nuova generazione di dispositivi potenziati dall’intelligenza artificiale. Trovare un modello che unisca queste nuove capacità a un design convertibile e a un display di alta qualità, senza superare la soglia psicologica dei 1000€, sembrava un’impresa. Lenovo Yoga 7 (2 in 1) Copilot+ PC rompe questa barriera con un’offerta eccezionale su Amazon, scendendo a un prezzo mai visto prima. Parliamo di un notebook con processore AMD Ryzen AI 7, schermo OLED touch da 14 pollici e tutta la versatilità della cerniera a 360 gradi. Con uno sconto così netto, diventa una delle scelte più intelligenti del momento per professionisti e studenti. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione limitata.

Lenovo Yoga 7: potenza AI e versatilità OLED

Lenovo Yoga 7 (2 in 1) Copilot+ PC si distingue immediatamente per il suo design convertibile, che grazie alla robusta cerniera a 360 gradi permette di utilizzarlo in modalità laptop tradizionale, tablet, tent o stand. Questa flessibilità lo rende uno strumento ideale per chiunque lavori in mobilità o necessiti di un dispositivo capace di adattarsi a diversi contesti, dalla scrittura di documenti alla fruizione di contenuti multimediali, passando per il disegno a mano libera.

Il vero protagonista è il display: un pannello OLED touch da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200). Questa tecnologia garantisce neri assoluti, un contrasto praticamente infinito e una riproduzione dei colori eccezionalmente vivida e precisa, rendendo ogni immagine e video un piacere per gli occhi. Il supporto touch, inoltre, si integra perfettamente con le funzionalità di Windows 11 e con la natura convertibile del notebook.

Sotto la scocca batte il cuore del dispositivo, il processore AMD Ryzen AI 7 350. Questo chip di nuova generazione non solo offre prestazioni elevate per le attività quotidiane e il multitasking, ma integra anche un’unità di elaborazione neurale (NPU) dedicata. Ciò si traduce in un’efficienza energetica superiore e in un’accelerazione delle funzionalità basate sull‘intelligenza artificiale integrate in Windows 11 Copilot+. Ad affiancarlo troviamo una configurazione solida e ben bilanciata: 16 GB di RAM e un velocissimo SSD da 512 GB, che assicurano reattività e ampio spazio di archiviazione. La connettività è al top grazie al supporto per il nuovo standard Wi-Fi 7, che garantisce connessioni wireless più stabili e veloci, proiettando il dispositivo verso il futuro. L’autonomia, stimata fino a 13.5 ore, permette di affrontare un’intera giornata lavorativa senza preoccupazioni.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore: AMD Ryzen AI 7 350

AMD Ryzen AI 7 350 Display: 14″ OLED WUXGA (1920×1200) Touch, 60 Hz

14″ OLED WUXGA (1920×1200) Touch, 60 Hz RAM: 16 GB

16 GB Archiviazione: 512 GB SSD

512 GB SSD Sistema Operativo: Windows 11 Home con Copilot+

Windows 11 Home con Copilot+ Connettività: Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 Design: Convertibile 2 in 1 con cerniera a 360°

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Questa eccezionale configurazione del Lenovo Yoga 7 (2 in 1) Copilot+ PC è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo estremamente competitivo. Il prezzo di listino, fissato a 1.199,00 €, scende drasticamente, posizionandosi come una delle migliori offerte per un notebook Copilot+ di questa caratura.

L’offerta attuale permette di acquistarlo a soli 899,00 €, con un risparmio netto di 300 € rispetto al prezzo originale. Si tratta di uno sconto del 25%, un’occasione rara per un prodotto appena lanciato sul mercato e dotato di tecnologie così recenti. La promozione è valida sulla colorazione Tidal Teal e, come spesso accade su Amazon, è soggetta a variazioni di prezzo e alla disponibilità delle scorte. Vi consigliamo quindi di approfittarne rapidamente se stavate cercando un dispositivo versatile, potente e già pronto per il futuro dell’intelligenza artificiale.

