Se state confidando nel prossimo iPhone 18 Pro per avere una Dynamic Island più piccola e contenuta rispetto ai modelli top di gamma precedenti, probabilmente rimarrete delusi. Un informatore avrebbe recentemente dichiarato che la riduzione delle sue dimensioni arriverà spostando le lancette tra più di un anno, con il (presunto) lancio di iPhone 19 Pro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Dynamic Island più piccola: l’arrivo su iPhone 19 Pro?

È lo stesso informatore Digital Chat Station (che ne aveva precedentemente suggerito l’arrivo su iPhone 18 Pro) a dichiarare, sulla piattaforma Weibo, il presunto ritardo della Dynamic Island più piccola, che dovrebbe debuttare dunque tra due generazioni. L’indiscrezione sembrerebbe essere ulteriormente confermata anche dall’informatore Ice Universe, che in un recente post su Weibo avrebbe annunciato qualcosa di simile.

Tornando per un attimo ad iPhone 18 Pro, possiamo non aspettarci grandi cambiamenti in termini di design rispetto alle iterazioni precedenti, almeno stando ai rumor più recenti, eccezion fatta per alcune probabili colorazioni inedite, come il Borgogna e il Marrone.

Nel caso delle specifiche tecniche, invece, è previsto l’arrivo del chip proprietario A20 Pro, una batteria dalla capacità leggermente aumentata rispetto al passato (figlia di uno spessore del dispositivo che potrebbe essere impercettibilmente aumentato) e un sensore della fotocamera con apertura variabile.

Basandoci su quanto visto fino ad oggi con le generazioni precedenti, il lancio di iPhone 19 Pro è presumibilmente previsto entro la fine del 2027. Come sempre è bene ricordarvi che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate o meno direttamente dalla compagnia di Cupertino, a tempo debito. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti da Apple, che arriveranno non prima dell’anno prossimo.