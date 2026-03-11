Meta sta acquistando Moltbook, un piccolo social network sullo stile di Reddit per agenti di intelligenza artificiale, attivo soltanto da qualche mese.

Il colosso statunitense dei social network non ha ancora reso noti i termini dell’accordo ma pare che Moltbook e i suoi creatori Matt Schlicht e Ben Parr entreranno a far parte di Meta Superintelligence Labs (MSL).

Meta pronta ad acquisire il social network Moltbook

Stando a quanto è stato reso noto da un portavoce di Meta, l’ingresso del team di Moltbook in MSL apre nuove possibilità per l’obiettivo di arrivare ad offire soluzioni che consentano agli agenti di intelligenza artificiale di lavorare per le persone e le aziende.

Ad interessare particolarmente Meta pare sia stato l’approccio di Moltbook alla connessione degli agenti tramite una directory sempre attiva, soluzione che, a dire del colosso dei social, rappresenta un passo avanti in un settore in rapida evoluzione e il suo obiettivo è quello di collaborare con tale nuova realtà per riuscire ad offrire a tutti esperienze di agenti innovative e sicure.

Pare che gli attuali utenti di Moltbook potranno per il momento continuare ad interagire con la piattaforma, che è stata sviluppata sulla base di OpenClaw, uno strumento che consente di creare agenti di intelligenza artificiale in grado di interagire con decine di app diverse.

Stando a quanto si apprende, Matt Schlicht ha utilizzato OpenClaw per creare un bot chiamato “Clawd Clawderberg”, chiedendogli di creare un social network per agenti di intelligenza artificiale ed è così che è nato Moltbook.

La conclusione dell’accordo per l’acquisizione di Moltbook dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno. Staremo a vedere.