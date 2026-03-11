La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon entra nel vivo con il secondo giorno, e non si fermerà fino al 16 marzo. Curiosi di scoprire le proposte più popolari del momento? Vediamo insieme quali sono gli sconti più apprezzati in questa seconda giornata, naturalmente per quanto riguarda la tecnologia: ecco i bestseller del momento.
Le offerte bestseller del secondo giorno su Amazon: ecco le proposte più popolari
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon è valida fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo, e sta proponendo migliaia di sconti in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
L’iniziativa è partita alla mezzanotte di ieri, quindi possiamo già fare un ulteriore bilancio e scoprire insieme le offerte più popolari del secondo giorno, e quindi gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo). È interessante notare come alcuni tra i prodotti più venduti non facessero “ufficialmente” parte delle offerte: si tratta comunque di prodotti molto popolari o di nuova uscita.
Offerte smartphone bestseller
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Cobalt Violet [Versione italiana]
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black [Versione italiana]
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, White [Versione italiana]
Samsung Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition, Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display integrato, Processore potente, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black [Versione italiana]
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; bianco
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
Offerte smart home bestseller
MOVA 1000 Robot Tosaerba Senza Filo Perimetrale, Mappatura 360° 3D LiDAR per 1000 m², Ostacoli Intelligenti, App Control, Ruote Fuoristrada, Taglio a U, Ricarica Rapida
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
-
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
-
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 25000 Pa, Zero-Grovigli, Acqua 100°C, Autopulente, Evita Ostacoli, Asciugatura Auto, per Peli di Animali Domestici
-
MOVA LiDAX Ultra 800 Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale, Consigliato 800 m², Mappatura Automatica senza RTK con LiDAR 3D 360° e Visione IA, Taglio Bordi 5 cm, Percorso a U Efficace
-
-
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
-
-
MOVA 600 Robot Tosaerba Senza Filo Perimetrale, Mappatura 360° 3D LiDAR Fino a 600 m², Superamento Ostacoli Intelligente, Controllo via App, Taglio a U, Silenzioso, Allarmi di Sicurezza
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
Tineco FLOOR ONE S9 Master Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, pulizia ad acqua calda, corpo ultrasottile da 9,9 cm, aspirazione da 23000Pa, sistema autopulente Flashdry
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti Aspirapolvere a Vapore Senza Fili, 140℃ HyperSteam, 180° Posizione Piana, Design Anti-Ingroppamento, Auto-pulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia
Reolink 4K PoE Kit Videosorveglianza Esterno, Rilevamento Uomo/Veicolo, NVR 8CH 2TB + 4x Telecamere da Esterno, Visione Notturna Infrarossa, Espandibile a 16TB, Impermeabile IP67, RLK8-800B4 (Bianco)
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
EZVIZ 4K Citofono con Apriporta e Monitor a Schermo Tattile, Bus a 2 Fili, Campanello con Telecamera, Rilevamento Palmo/Faccia, Sblocco via APP/Scheda/Parola d'Ordine, Visione Notturna, HP7 Pro
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
Lefant M3Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 20000Pa, Stazione All-in-One, Navigazione dToF, Ostacoli PSD, 3.2L Autosvuotamento, Lavaggio Mop 45°C, Asciugatura, WiFi 2.4G/5G/Alexa/APP
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene palmari, sblocco contactless, compatibile con cilindri europei. Supporta Matter, Alexa, Google e IFTTT
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, Serratura Smart con Impronte Digitali, Serratura Elettronica con Batteria Ricaricabile, Adatta a Matter, Alexa, Google
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Nero
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Bianco
Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Lite Aspirapolvere e Liquidi, Piatto a 180°, Design Compatto da 13 cm, Autopulente, Lunga Durata, Pulizia dei Bordi su Entrambi i Lati, Flessibilità di Pulizia Migliorata
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 20 000Pa, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Autopulente, Asciugatura 85℃, 40 Min Autonomia, Batteria Pouch Cell
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
Tineco FLOOR ONE i5 Stretch Aspirapolvere Lavapavimenti, 20000Pa Potente, Aspira e Lava Insieme, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Pulizia Bordi, Autonomia 30 Min, Serbatoi Capienti
LEVOIT Purificatore d'Aria per Allergie e PM2.5, Filtro HEPA, Guarda Qualità dell'Aria, Contro 99,97% dei Acari Polveri Pollini Odori Muffe, CADR 258m³/h, 54m², 24dB Modalità di Sonno e Auto
EZVIZ Campanello Digitale con Schermo Tattile a Colori da 4,3'' Videocitofono Senza Fili con Batteria Ricaricabile da 4600 mAh, Rilevamento del Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Modello CP4
Ring Intercom Video (versione 2025, ultimo modello) | Rendi il tuo citofono più intelligente | Video in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te
Offerte PC e informatica bestseller
Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Pro, CPU 18 e GPU 20 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 16,2'', 48GB di memoria unificata, 1 TB SSD, Wi Fi 7 – Nero siderale
acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-92SX Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Display 16'' WQXGA 240 Hz DDS, Windows 11 Home
-
-
-
Lenovo Yoga Slim 7 Notebook Copilot+ PC - Display OLED 14'' WQXGA (1920x1200), AMD Ryzen AI 7 350, RAM 32 GB, 1 TB SSD, Grafica AMD Radeon 860M, Windows 11 H, 2 anni Premium Care - Tidal Teal
-
-
-
-
-
-
-
-
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Cosmic Blue
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.3'' IPS WUXGA (1920x1200), AMD Ryzen 7 7735HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Luna Grey
-
-
-
-
-
WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB (Fino a 7.300MB/s in lettura, fino a 6.600MB/s in scrittura, M.2 2280, PCIe Gen 4, SSD ad altre Prestazioni per Gaming) POWERED BY SANDISK
Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ X210 11.0 WiFi 6GB RAM 128GB - Silver [Energieklasse E] (SM-X210RZSREUE) [versione Polacca]
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, 5G, 6GB RAM, 128GB, 11.0'' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
-
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11'' 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C)
Logitech M240 Silenzioso Bluetooth Mouse, Wireless, Compatto, Portatile, Smooth Tracking, durata batteria 18 mesi, per Windows, macOS, ChromeOS, Compatibile PC, Mac, Laptop, Tablet - Grafite
Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Grigio
Altre offerte bestseller
Xiaomi TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane - 16 GB - Senza pubblicità - Nero
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero con 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio +1 Dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, Nuova versione
Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
-
-
Questi erano dunque i bestseller di questo secondo giorno di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
