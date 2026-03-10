La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è partita ormai da qualche ora, e proseguirà fino al 16 marzo. Curiosi di scoprire le proposte più popolari finora? Vediamo insieme quali sono gli sconti più apprezzati in queste prime ore di evento, naturalmente per quanto riguarda la tecnologia: ecco i bestseller del momento.
Le offerte bestseller del momento su Amazon: ecco le proposte più popolari
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon è valida fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo, e sta proponendo migliaia di sconti in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
L’iniziativa è partita a mezzanotte, quindi possiamo già fare un primo bilancio e scoprire insieme le offerte più popolari finora, e quindi gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo). È interessante notare come alcuni tra i prodotti più venduti non facessero “ufficialmente” parte delle offerte: si tratta comunque di prodotti molto popolari o di nuova uscita.
Offerte smartphone
-
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black [Versione italiana]
-
-4%
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9'', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
-
-
Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti. Compatibile con AirPods; Titanio sabbia
-
Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB: 5G Handy mit Kamerasteuerung, 4K 120 Dolby Vision und einem großen Sprung bei der Batterielaufzeit. Funktioniert mit AirPods, Titan Schwarz
-
-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
-
-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia
-
-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
-
-13%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
-
-34%
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB
Offerte smart home
-
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock, Videochiamata, Hello Rocky
-
-9%
NARWAL Flow Stazione di Ricarica Compatta, Potenza di Aspirazione di 22.000 Pa, Sistema DualFlow Anti-Groviglio, Risciacquo con Acqua Calda a 45°C e Asciugatura con Aria Calda e App Intelligente
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
-
-35%
roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 25000 Pa, Zero-Grovigli, Acqua 100°C, Autopulente, Evita Ostacoli, Asciugatura Auto, per Peli di Animali Domestici
-
-38%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
-
-15%
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
-
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio
-
-25%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
-
-31%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
-
-21%
Tineco FLOOR ONE S9 Master Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, pulizia ad acqua calda, corpo ultrasottile da 9,9 cm, aspirazione da 23000Pa, sistema autopulente Flashdry
-
-26%
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti Aspirapolvere a Vapore Senza Fili, 140℃ HyperSteam, 180° Posizione Piana, Design Anti-Ingroppamento, Auto-pulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia
-
-58%
Mova Z50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 19000 Pa, con Mocio a Rullo, Forza di lavaggio da 18N, Rilevamento AI dello Sporco,Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Nero
-
-20%
DREAME V30 Aspirapolvere Senza Fili, Aspirazione 30,000PA/330AW, 0 mm dai Bordi, Anti-Groviglio, 90 min Autonomia, Filtrazione 99,99%, Ideale per Tappeti, Moquette e Peli Animali
-
-37%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
-
-37%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
-
-42%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile, Nero (Bianco)
-
-20%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-
-20%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
-
-42%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-
-45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
-
-20%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
-18%
Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Steam Aspirapolvere e lavapavimenti a vapore, Pulizia a vapore ad alta temperatura 160℃, Posizione piatta a 180°, Auto-pulizia FlashDry, Cavo lungo 8,3 m
-
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 20 000Pa, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Autopulente, Asciugatura 85℃, 40 Min Autonomia, Batteria Pouch Cell
-
-19%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene palmari, sblocco contactless, compatibile con cilindri europei. Supporta Matter, Alexa, Google e IFTTT
-
-20%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, Serratura Smart con Impronte Digitali, Serratura Elettronica con Batteria Ricaricabile, Adatta a Matter, Alexa, Google
-
-48%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Nero
-
-26%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
-
-24%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
-
-24%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
-
-43%
roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, Controllo APP, Nero
-
-47%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
Offerte PC e informatica
-
acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-93J7 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16'' OLED 240 Hz DDS, Windows 11 Home
-
-6%
ASUS ROG Strix G16 (2025) con Display da 16'' a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, 32GB di RAM, 2TB SSD, Win 11 Home, Grigio, Layout ITA, G614PR#B0DWSXVJS6
-
-14%
Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16'' WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Tastiera RGB AlienFX QWERTY
-
-22%
ASUS ROG Strix G16 (2025) con display da 16'' a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, RAM 32GB, 2TB SSD, Layout ITA, Win 11 Home, Grigio
-
-17%
Apple iPad Pro 13'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 1TB, fotocamera da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, un giorno intero di batteria – Nero siderale
-
-5%
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero
-
-18%
ASUS Zenbook 14 UX3405CA, Notebook con Monitor da 14'' OLED, 120Hz,Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H,RAM 32GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Blu
-
Lenovo IdeaPad Slim 5i Notebook - Intel Core Ultra 9 185H, RAM 32GB, 1TB SSD, Grafica Intel Arc Integrata, Display 16 pollici WUXGA (1920x1200) IPS, Windows 11 Home - Lunar Grey
-
-11%
Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 24 GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad
-
-29%
ASUS Zenbook 14 UX3405CA#B0DPG1S6L7, Notebook in metallo, Monitor 14'' 3K OLED Glossy touchscreen, Intel Core Ultra 7 255H, RAM 32GB, 512GB SSD, Win 11 Home, Blu
-
-12%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento
-
-12%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
-
-15%
Lenovo LOQ 15'' Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Intel Core i5-13450HX, RAM 16GB, 1TB SSD, Schermo 15.6'' FHD (1920x1080) 144Hz, Windows 11 Home, Tastiera Retroilluminata - Luna Grey
-
-33%
ASUS Zenbook 14 UM3406KA#B0F13WM6JB, Notebook con Monitor da 14'' Glossy OLED, 120Hz, AMD Ryzen™ AI 7 350, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Nero
-
-5%
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Scheda Grafica - 16 GB GDDR6, 256 bit, PCI-E 5.0, 3060 MHz Frequenza Base, 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, GV-R9070XTGAMING OC-16GD
-
-7%
Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook - AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 14'' Touch WUXGA (1920x1200) IPS, Windows 11 Home, Tastiera italiana, Digital Pen inclusa - Arctic Grey
-
-31%
ASUS Vivobook 16 X1605VA#B0DXQDVR6Q, Notebook con Monitor da 16'' Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Win 11Home, Argento
-
-18%
Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad
-
-24%
ASUS Vivobook S16 M3607KA, Notebook con Monitor da 16'' Glossy OLED, 60Hz, AMD Ryzen AI 5 330, RAM 16GB,1TB SSD, Win 11Home, Argento
-
-25%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Cosmic Blue
-
-12%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.3'' IPS WUXGA (1920x1200), AMD Ryzen 7 7735HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Luna Grey
-
-11%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
-
-11%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
-
-36%
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0'' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
-
-9%
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11'' 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
-
Altre offerte bestseller
-
-
-10%
-
-18%
-
Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED Smart TV - Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
-
-19%
Philips Ambilight 65PUS8200 4K LED Smart TV - Display 65’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
-
-16%
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
-
-35%
XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
-
-25%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
-
-27%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
Questi erano dunque i bestseller di queste prime ore di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
