In queste ore è partita la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con tantissimi sconti che toccano praticamente tutte le categorie a disposizione sul sito. Con l’inizio vero e proprio dell’evento, su Amazon entrano nel vivo anche gli Spring Deals di Anker, con una selezione di prodotti in offerta tra i brand Anker, Soundcore ed Eufy, con sconti che arrivano fino al 50% su alcune delle soluzioni più apprezzate.
Anker lancia le sue Offerte di Primavera su Amazon
La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata e ha portato migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida dal 10 al 16 marzo 2026, comprende anche diversi prodotti firmati Anker, che coinvolgono pure i brand Soundcore ed Eufy: troviamo in promozione cuffie wireless, robot aspirapolvere smart, soluzioni di sicurezza e accessori vari, tra caricabatterie ad alta potenza e power bank. Secondo il marchio, si tratta dell’occasione giusta per prepararsi alla primavera con dispositivi pensati per viaggiare meglio, ascoltare di più e rendere la casa ancora più smart e sicura.
Senza ulteriori indugi, ecco una selezione degli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon riguardanti i prodotti Anker:
Offerte ricarica Anker
-20%
Anker Prime Power Bank Batteria est da 26250 mAh con 3 Porte e Potenza Fino a 300W, Ricarica Bidirezionale, Approvato da TSA, Controllo con App, per MacBook,iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12(base esclusa)
-20%
Anker Prime Caricatore USB C 160 W, Blocco Ricarica Compatto USB-C GaN a 3 Porte, Display Smart e Controllo Tattile, Ricaricamrapida da 140W su ogni Porta per Laptop, MacBook, iPad, iPhone 17/16/15
-15%
Base di ricarica Anker, ricarica rapida fino a 150W con 3 porte per la Anker Prime Power Bank, compatibile con la serie MacBook Pro/Air, serie iPhone 16/15/14, Samsung e altri (Senza Powerbank)
-24%
Anker Laptop Power Bank 25000mAh Caricatore Portatile Volo Approvato, Tre Porte USB C 100W per Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, MacBook,Samsung(Nero)
-33%
Anker Caricatore USB C 140W, Adattatore GaN Rapido e Compatto a 4 Porte, Comandi Tattili Intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri (Nero)
-20%
Anker Nano Power Bank Magsafe 5000 mAh, Certificato Qi2 da 15W Batteria Magnetica Ultra Sottile, Caricabatterie Portatile Ultra Veloce, Design Ergonomico, Solo per iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12
Offerte per la casa Eufy
-9%
eufy Robot Aspirapolvere E25, HydroJet con Rullo Mop, 20.000 Pa Aspirazione Turbo, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Pulizia Angoli e Bordi, Anti-Groviglio, Evitamento Ostacoli AI, Nero
-9%
eufy C28 robot aspirapolvere con rullo autopulente HydroJet, spazzola DuoSpiral anti-groviglio, aspirazione Turbo da 15.000 Pa, robot 5 in 1 con aspirazione e Al per I'evitamento ostacoli
-6%
eufy robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura Omni C20 con stazione tutto in uno, svuotamento auto, lavaggio e asciugatura auto, 8,5 cm, design ultra piatto, 7.000 Pa, potente aspirapolvere
-6%
eufy SoloCam E42, Telecamera Wireless 4K, Alimentazione a Energia Solare, Monitoraggio Movimenti AI, Luce Stroboscopica, Pan & Tilt, Riconoscimento Facciale, Fino a 16 TB, Compatibile con Smart Home
-17%
eufy Security eufyCam 2C Kit 3 telecamera wifi esterno senza fili, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile
-15%
eufy Security SoloCam S340 3K telecamera pannello solare, telecamera wi-fi esterno senza fili, sorveglianza a 360°, Wi-Fi a 2,4 GHz, nessun costo mensile, compatibile con HomeBase 3
-25%
eufy Security eufyCam C35 Telecamere Wireless per Int/Est, Montaggio Magnetico, Vista Notturna a Colori, Memoria Locale, Nessun Costo Mensile, IP67, Riconoscimento Viso, Supporto Pannello FV, Bianco
Offerte cuffie e audio Soundcore
-18%
Soundcore Boom 3i di Anker - Altoparlante robusto 50W, impermeabile IP68 (acqua salata), galleggiante, BassUp 2.0, Bluetooth 5.3, autonomia 16 ore, TWS. Ideale per Kayak/Pesca/Campeggio
-18%
-13%
-18%
-32%
Soundcore Anker Space One Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Adattiva, Riduzione Voce Umana 2X Più Forte, 40 Ore ANC, Controllo app, LDAC Hi-Res Wireless Audio, Chiamate Chiare
-34%
Soundcore by Anker Q20i Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Ibrida, Cuffie Bluetooth Wireless Over Ear, 40 Ore ANC, Hi-Res audio, Bassi Potenti, Personalizza con App, Modalità Trasparenza
-13%
Soundcore V20i Cuffie Open-Ear di Anker, Cuffie Bluetooth 5.4, Ganci Rotanti, Ultra Confortevoli, Vestibilità Aderente, Bassi Potenti, Chiamate Chiare, IP55, 36H di Riproduzione,Connessione Multipunto
-35%
Soundcore P30i Cuffie Bluetooth di Anker, Auricolari Wireless con Cancellazione del Rumore Forte e Intelligente, Bassi Potenti, 45 Ore, Custodia e Supporto per Smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4
-33%
Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni
Soundcore by Anker P20i Auricolari True Wireless, Driver 10mm Bassi Potenti, 2 Mic con Riduzione Rumore AI per Chiamate Chiare, 30 Ore Riproduzione, 22 EQ, IPX5, Bluetooth 5.3, Controllo via App
Questa era dunque la nostra selezione di sconti sui prodotti Anker della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
