In occasione del MWC 2026, ZTE ha annunciato la nuova soluzione Linkpro Plus WiFi 8 dedicata alle reti domestiche di nuova generazione. La piattaforma è basata sul dispositivo CPE F8849Q, che integra accesso ottico XGS-PON a 10 Gbps e connettività WiFi 8, con l’obiettivo di migliorare prestazioni, copertura e affidabilità delle reti domestiche.

Secondo l’azienda, Linkpro Plus WiFi 8 rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione dell’approccio che combina accesso ottico e intelligenza wireless, sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione della rete.

L’iniziativa nasce anche per rispondere alla crescente domanda di connettività legata a servizi ad alto consumo di banda come video Ultra-HD, applicazioni VR e AR e sistemi di smart home, tutti contesti che richiedono copertura più ampia, bassa latenza e maggiore resistenza alle interferenze.

ZTE Linkpro Plus WiFi 8: quattro aree di innovazione per la rete domestica

Con l’obiettivo primario di rendere la connettività domestica più stabile e prevedibile, la nuova piattaforma ZTE introduce miglioramenti in quattro ambiti principali: percezione della rete, gestione del traffico, resistenza alle interferenze e sicurezza, il tutto sfruttando quelli che potremmo definire i suoi cinque punti di forza, ovvero:

CPE ZTE F8849Q

Integrazione XGSPON a 10 Gbps

Connettività WiFi 8

Tecnologie di gestione della rete basate su Intelligenza Artificiale

Ottimizzazione per ambienti domestici con molti dispositivi connessi

L’ultima proposta targata ZTE utilizza inoltre la tecnologia Single Mobility Domain (SMD) prevista dallo standard WiFi 8 per consentire il passaggio tra diversi punti di accesso senza interruzioni percepibili. Il sistema sfrutta inoltre un motore di posizionamento dei dispositivi basato su AI e tecniche di beamforming, elementi di fondamentale importanza in quanto permettono alla rete di individuare la posizione del dispositivo e adattare automaticamente il segnale.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, Linkpro Plus garantisce una latenza di roaming inferiore a 10 millisecondi e una copertura del segnale estesa fino al 50% rispetto alla precedente generazione, senza omettere quello che ormai viene definito AI Scheduling. Per gestire scenari con numerosi dispositivi attivi contemporaneamente, la piattaforma sfrutta la tecnologia Dynamic Sub-band Operation (DSO) del WiFi 8, capace di suddividere lo spettro radio in canali più piccoli e dedicati.

Questa architettura consente alla rete di assegnare risorse specifiche a ciascun dispositivo, riducendo la congestione e migliorando la qualità della trasmissione anche in presenza di traffico elevato. L’ottimizzazione viene ulteriormente supportata da sistemi di antenne intelligenti gestiti da AI, che selezionano dinamicamente il percorso di trasmissione più efficiente per ogni flusso di dati.

AI Anti-Interference: stabilità del segnale in ambienti complessi

In ambienti domestici con molte reti wireless vicine, la piattaforma ZTE utilizza diverse tecnologie progettate per migliorare la stabilità della connessione. Tra queste figurano:

P-EDCA , che assegna priorità deterministica ai pacchetti più sensibili alla latenza

, che assegna priorità deterministica ai pacchetti più sensibili alla latenza LDPC migliorato, per aumentare la resistenza agli errori di trasmissione

migliorato, per aumentare la resistenza agli errori di trasmissione un sistema di gestione dello spettro basato su AI che rileva interferenze e ottimizza automaticamente i canali

Secondo ZTE, queste tecnologie permettono di migliorare la stabilità del segnale fino al 60%, riducendo del 25% il ritardo nella trasmissione dei pacchetti critici. Chiudendo con l’argomento sicurezza, a bordo troviamo integrate anche funzionalità avanzate previste dal WiFi 8, tra cui sistemi di crittografia end-to-end lungo tutta la connessione. A queste si affianca un motore di sicurezza basato su AI con architettura cloud-edge, progettato per rilevare e bloccare rapidamente potenziali minacce alla rete domestica. Tale approccio consente di creare livelli di protezione dedicati per dispositivi sensibili come telecamere di sicurezza o serrature intelligenti., rendendo quindi tutto il sistema più flessibile e versatile.