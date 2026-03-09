Huawei continua a definire lo standard nel settore degli auricolari true wireless con la sua acclamata serie FreeBuds Pro. I nuovi HUAWEI FreeBuds Pro 5 non fanno eccezione, migliorando una formula già vincente che si basa su qualità audio, cancellazione del rumore e prestazioni in chiamata. La notizia più interessante, però, è che a poche settimane dal lancio arriva il primo vero sconto su Amazon, portando questi auricolari top di gamma a un prezzo decisamente più accessibile. Un’opportunità eccellente per chi cerca qualità audio e cancellazione del rumore senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un best buy al prezzo attuale.

Huawei FreeBuds Pro 5: suono immersivo e cancellazione del rumore ai massimi livelli

Il cuore dei HUAWEI FreeBuds Pro 5 è il nuovo sistema acustico Dual-Drive, che integra per la prima volta un tweeter a diaframma planare separato dal driver dinamico principale. Grazie a un chip audio con doppio DSP e doppio DAC, il segnale viene gestito in modo indipendente per alte e basse frequenze, garantendo una precisione sonora superiore e una distorsione quasi inesistente. Il risultato è un suono stratificato, con bassi profondi che scendono fino a 10 Hz e alti cristallini che raggiungono i 48 kHz. Il supporto ai codec ad alta risoluzione come L2HC 4.0 e LDAC completa un quadro tecnico di altissimo livello.

Altrettanto impressionante è la cancellazione attiva del rumore, ora potenziata dal sistema Dual-Engine AI. Entrambi i driver lavorano in controfase per annullare i suoni esterni, con un’efficacia migliorata del 220% rispetto alla generazione precedente, soprattutto sulle frequenze medio-alte come le voci e i rumori d’ufficio. Un capitolo a parte merita la qualità in chiamata, da sempre il fiore all’occhiello della serie Pro. Il sistema, composto da 3 microfoni e un sensore a conduzione ossea VPU, isola la voce in modo impeccabile, garantendo conversazioni limpide anche in ambienti estremamente rumorosi.

Il design è stato affinato per migliorare il comfort: ogni auricolare è più compatto e leggero, mentre la certificazione di resistenza sale a IP57, rendendoli perfetti per l’attività sportiva. L’autonomia è un altro punto di forza, con fino a 9 ore di ascolto con una singola carica (ANC off) e fino a 38 ore totali sfruttando la custodia di ricarica, compatibile anche con la ricarica wireless.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Driver: Sistema Dual-Drive con driver dinamico ultra-lineare e tweeter planare

Sistema Dual-Drive con driver dinamico ultra-lineare e tweeter planare Cancellazione del Rumore: ANC Dual-Engine AI

ANC Dual-Engine AI Microfoni: 3 microfoni + sensore a conduzione ossea VPU

3 microfoni + sensore a conduzione ossea VPU Codec Audio: L2HC 4.0, LDAC, AAC, SBC

L2HC 4.0, LDAC, AAC, SBC Resistenza: IP57 (auricolari), IP54 (custodia)

IP57 (auricolari), IP54 (custodia) Autonomia: Fino a 9 ore (auricolari), fino a 38 ore (con custodia)

Fino a 9 ore (auricolari), fino a 38 ore (con custodia) Connettività: Bluetooth 5.2 con Multipoint per due dispositivi

Bluetooth 5.2 con Multipoint per due dispositivi Funzioni Smart: Conversation Awareness, Volume Adattivo, Spatial Audio

L’offerta da non perdere su Amazon

Questi auricolari di fascia alta sono ora disponibili su Amazon a un prezzo di lancio davvero notevole. Il prezzo di listino di 199 € scende a soli 169 €, con un risparmio netto di 30 € che corrisponde a uno sconto del 15%. Si tratta del primo calo di prezzo significativo registrato su Amazon per questo modello appena uscito, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente. L’offerta è disponibile per diverse colorazioni e include tutti i vantaggi della spedizione e della garanzia gestite direttamente da Amazon. È importante notare che, trattandosi di una promozione su un prodotto molto richiesto, la disponibilità potrebbe variare rapidamente.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per non perdere errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.