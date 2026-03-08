Trovare un ultrabook di ultima generazione, potente e con un ampio storage a meno di 1000€ è una missione quasi impossibile. Eppure, oggi questa regola viene infranta da un’offerta imperdibile su eBay. Il protagonista è il nuovo Apple MacBook Air 2025 con il rivoluzionario chip M4, nella sua configurazione più desiderabile da 16 GB di RAM e ben 512 GB di SSD. Un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni crolla a un prezzo che lo proietta direttamente nella categoria dei best buy assoluti, diventando un’occasione irripetibile per professionisti, studenti e creativi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo portatile un punto di riferimento e i dettagli di questa promozione imperdibile.

Apple MacBook Air M4: potenza, efficienza e design ridefiniti

Il cuore pulsante di questo MacBook Air 2025 è il nuovo chip Apple M4, un processore che segna un netto passo in avanti in termini di prestazioni e ottimizzazione energetica. La configurazione con CPU a 10 core e GPU a 10 core garantisce una reattività fulminea in ogni operazione, dalla navigazione web più intensiva all’editing video, passando per la programmazione e la gestione di software professionali. Il tutto, mantenendo temperature contenute e un’efficienza che si traduce in una durata della batteria straordinaria.

A supporto del processore troviamo 16 GB di memoria unificata, un quantitativo che assicura un multitasking fluido e senza incertezze, anche con decine di applicazioni aperte contemporaneamente. Lo storage è affidato a un velocissimo SSD da 512 GB, uno spazio generoso che permette di archiviare migliaia di file, progetti e applicazioni senza doversi preoccupare di rimanere a corto di memoria.

Il display è un magnifico pannello Liquid Retina da 13.6 pollici, capace di offrire colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità eccellente, ideale sia per la produttività che per la fruizione di contenuti multimediali. L’autonomia è un altro punto di forza: con fino a 18 ore di riproduzione video, questo MacBook Air copre tranquillamente un’intera giornata lavorativa e oltre, liberandovi dalla dipendenza dalla presa di corrente. Il design, iconico e leggero nella nuova colorazione Sky Blue, si completa con una fotocamera Center Stage da 12 MP per videochiamate di qualità superiore e un sistema audio con altoparlanti stereo che offre un suono chiaro e immersivo.

L’offerta su ebay: un prezzo che non si ripete

Veniamo ora ai dettagli di questa promozione eccezionale. Il prezzo di listino per Apple MacBook Air M4 in questa configurazione (16/512 GB) è di 1.499€. Grazie a una promozione speciale su eBay, è possibile abbattere questo prezzo in modo significativo. Utilizzando il codice coupon PSPRMAR26 direttamente nel carrello prima di completare il pagamento, il prezzo finale scende a soli 943€.

Si tratta di un risparmio netto di 556€, pari a uno sconto di oltre il 37% sul prezzo ufficiale. Per darvi un’idea della portata dell’offerta, lo stesso modello è attualmente in promozione su Amazon a 1.099€, mentre la versione con storage dimezzato (256 GB) si trova a 899€. Questa offerta su eBay non solo batte la concorrenza, ma permette di acquistare la versione da 512 GB a un prezzo di poco superiore a quello della variante base. L’offerta è disponibile su eBay ed è legata alla validità del coupon e alla disponibilità dei pezzi, che potrebbe essere limitata. La spedizione è rapida e il prodotto è venduto con garanzia Italia.

