The PIN Universe ha annunciato il lancio di PIN Pulse, un anello intelligente che promette di rivoluzionare il monitoraggio della salute personale combinando per la prima volta in un unico dispositivo indossabile il monitoraggio della pressione sanguigna, la valutazione del rischio glicemico e il rilevamento dell’apnea notturna.

Lo smart ring, creato dai fondatori Sudeshna Naik e Hrishekesh Patil, nasce dall’esigenza di colmare un vuoto nel mercato dei wearable. Mentre gli anelli intelligenti esistenti si concentrano principalmente su metriche fitness di base, PIN Pulse punta a fornire insights significativi su tendenze metaboliche e salute cardiovascolare in un formato completamente non invasivo.

Monitoraggio completo senza punture né dispositivi ingombranti

PIN Pulse cattura 16 metriche di salute distinte direttamente dal dito, uno dei punti del corpo più ricchi di segnali biometrici. Tra queste, tre funzionalità rappresentano una novità assoluta per la categoria degli anelli smart. Il monitoraggio della pressione sanguigna e la valutazione del rischio glicemico sono disponibili su richiesta tramite l’app mobile companion, con controlli preliminari guidati. Entrambe le funzionalità non richiedono punture, bracciali o hardware di gonfiaggio, rendendo l’esperienza completamente non invasiva.

La rilevazione dell’apnea notturna analizza i pattern respiratori durante il sonno, tracciando tempo di sonno, fasi, efficienza e rischio OSA (apnea ostruttiva del sonno) per supportare una migliore qualità del riposo. Oltre a queste tre innovazioni principali, PIN Pulse integra altre 13 metriche di salute monitorate continuamente: frequenza cardiaca, HRV (variabilità della frequenza cardiaca), SpO₂ (saturazione dell’ossigeno), stress, tracciamento dell’umore, passi, calorie, distanza percorsa, tendenze della temperatura corporea e monitoraggio della salute femminile legato ai cicli ormonali.

L’intelligenza artificiale integrata analizza tutti i dati raccolti, collega i punti tra le varie metriche e fornisce insights personalizzati chiari, aiutando gli utenti a comprendere pattern e tendenze nella propria salute. Gli insights vengono presentati sotto forma di grafici e indicazioni di benessere in modo chiaro e comprensibile, enfatizzando le tendenze a lungo termine piuttosto che i dati isolati giornalieri.

Progettato per il monitoraggio continuo

Realizzato in titanio leggero con un peso di appena 3 grammi, PIN Pulse è stato ingegnerizzato per essere indossato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’anello offre fino a 7 giorni di autonomia della batteria, resistenza all’acqua 5 ATM e ricarica wireless, permettendo agli utenti di indossarlo continuamente attraverso sonno, docce, allenamenti e routine quotidiane senza interrmpere il flusso di dati sulla salute. La cattura automatica dei dati può essere configurata con una frequenza fino a ogni 5 minuti, bilanciando precisione e ottimizzazione della batteria. Tutti i dati si sincronizzano automaticamente con l’app mobile, creando una dashboard centralizzata che rivela come i segnali di salute evolvono nel corso di settimane e mesi.

Gli utenti possono anche interagire direttamente con l’IA attraverso una chat integrata nell’app, ricevendo guida personalizzata e consapevolezza basata sulle proprie tendenze di salute individuali. Funzionalità aggiuntive alimentate dall’intelligenza artificiale includono il monitoraggio dello stress, il tracciamento dell’umore, il monitoraggio della salute femminile e gli indicatori di rischio respiratorio notturno.

Un aspetto distintivo di PIN Pulse è l’assenza totale di costi ricorrenti. A differenza di molti wearable che richiedono abbonamenti mensili o annuali per accedere alle funzionalità avanzate, PIN Pulse offre accesso completo e a vita a tutti gli insights guidati dall’IA e ai dati di salute con un unico acquisto iniziale. L’azienda sottolinea che il dispositivo è progettato per fornire consapevolezza sulla salute generale e supporto allo stile di vita, non per diagnosi mediche. PIN Pulse fornisce informazioni sulle tendenze del benessere ed è destinato esclusivamente a scopi di consapevolezza generale della salute.

Disponibilità e prezzi

PIN Pulse è stato lanciato tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter al prezzo promozionale di 249 dollari, contro un prezzo al dettaglio suggerito di 499 dollari. Ogni confezione include l’anello smart PIN Pulse, base di ricarica magnetica, cavo USB-C, guida rapida e certificato di garanzia.

Il prodotto è coperto da una garanzia limitata hardware di 12 mesi, che copre difetti di fabbricazione e dei componenti in condizioni di utilizzo normale.

The PIN Universe posiziona PIN Pulse come soluzione per persone che desiderano rimanere consapevoli della propria salute senza stress, overthinking o interventi costanti, puntando su tendenze a lungo termine, rilevamento non invasivo e spiegazioni chiare per aiutare gli utenti a costruire fiducia nelle proprie abitudini quotidiane.