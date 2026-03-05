Abbiamo assistito poche ore fa alla presentazione ufficiale di MacBook Neo, il tanto chiacchierato e atteso modello di portatile “low-cost” firmato Apple che rappresenterà una soluzione più che valida e sufficiente per gli studenti che non necessitano di chissà quale potenza di calcolo, come nei modelli superiori. Come riportato dalla stessa compagnia, MacBook Neo dispone di due porte USB-C, ma non si tratta di porte perfettamente uguali tra di loro e potrebbero riservare alcune “sorprese” per gli utenti intenti a collegare un display esterno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Neo: attenti alla porta USB-C giusta

Nel collegare un display esterno a MacBook Neo, bisognerà attenti alla scelta della porta USB-C corretta: benchè le due porte sembrino ad uno sguardo poco attento apparentemente uguali, infatti, solo una delle due consente effettivamente un collegamento con un display esterno.

Entrando nello specifico, solo ed esclusivamente la porta USB-C posteriore consente di collegare un display esterno, con lo standard DisplayPort. La seconda porta USB-C, posta anteriormente, offrirà lo standard USB 2 e non sarà dunque dotata di questa funzione. Non finisce qui: nel caso in cui un utente colleghi inavvertitamente un display alla porta USB-C anteriore, secondo quanto riportato da un portavoce Apple, il sistema operativo macOS lo avviserà immediatamente con una notifica a schermo, che suggerirà di cambiare la porta d’ingresso per il suo corretto funzionamento.

Ad ogni modo, escludendo per un attimo il collegamento di un display, entrambe le porte USB-C in dotazione a MacBook Neo consentono di trasferire e caricare dati con una velocità pari a 10 GB/s nel caso della porta USB-C posteriore, che si riducono a 480 Mb/s nella porta USB-C anteriore. Vi ricordiamo infine, per chi fosse interessato all’acquisto, che il nuovo modello low-cost MacBook Neo sarà disponibile a partire dal prossimo 11 marzo, con un prezzo di partenza pari a 699 euro.