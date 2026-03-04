Ziff Davis ha annunciato martedì la vendita della propria divisione Connectivity, che include Speedtest e Downdetector di Ookla, ad Accenture. L’accordo vale 1,2 miliardi di dollari in contanti.

Per i pochi che non li conoscessero, Speedtest è probabilmente il servizio più utilizzato al mondo per verificare la velocità della propria connessione Internet, mentre Downdetector è il punto di riferimento per controllare se un sito o un servizio sta avendo problemi; quando qualcosa sembra non andare, il primo istinto è proprio quello di verificare se Downdetector conferma o meno un malfunzionamento generale.

Stiamo parlando di due strumenti che milioni di persone usano regolarmente, spesso senza sapere chi ci sia dietro, e che rappresentano degli asset estremamente preziosi, come dimostrato dalle cifre monstre di questa vendita.

Un investimento che ha fruttato parecchio

Ziff Davis aveva acquisito Ookla nel 2014 per appena 15 milioni di dollari. In poco più di dieci anni, l’investimento si è rivelato decisamente azzeccato: la divisione Connectivity ha generato 231 milioni di dollari di ricavi nel solo 2025.

A spingere questa crescita sono stati soprattutto due fattori: il rollout delle reti 5G e l’impennata della domanda di banda durante la pandemia, quando milioni di persone hanno iniziato a lavorare da casa e a dipendere dalla propria connessione internet più che mai. In quel contesto, strumenti come Speedtest sono diventati ancora più rilevanti.

Ziff Davis si concentra sui media

Con questa vendita, Ziff Davis intende concentrarsi sui propri brand principali nel settore dei media, tra cui IGN, Mashable ed Everyday Health.

Va detto che il consolidamento sembra essere la parola d’ordine del momento per l’azienda. Di recente Ziff Davis ha licenziato alcuni degli editor più esperti di Eurogamer e l’intero team video della testata. Prima ancora, aveva riorganizzato il personale editoriale delle altre pubblicazioni gaming del gruppo, riducendo VG247 a un piccolo sito di guide gestito da sole due persone.

Cosa ci farà Accenture

Accenture, società globale di consulenza tecnologica con sede a Dublino, vede l’acquisizione come un passo importante per costruire quello che definisce “servizi di network intelligence end-to-end essenziali per la trasformazione basata sull’AI“. Una di quelle frasi da comunicato aziendale che, in tutta onestà, dice tutto e niente, ma che suggerisce l’intenzione di integrare i dati sulla connettività raccolti da Ookla nei propri servizi di consulenza per le aziende.

L’accordo potrebbe richiedere ancora qualche mese per essere finalizzato; nel frattempo, Ziff Davis continuerà a gestire Speedtest e Downdetector.