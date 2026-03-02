Lenovo ha trasformato il Mobile World Congress 2026, che ha preso il via in queste ore a Barcellona, in una vera e propria vetrina dell’innovazione consumer, presentando una gamma di prodotti che spazia da laptop ultraleggeri a concept futuristici che ridefiniscono il modo in cui interagiamo con la tecnologia. L’azienda ha dimostrato di voler spingere i confini dell’esperienza utente in ogni segmento, dai creator professionisti ai gamer mobili, dagli studenti ai professionisti in movimento.

Scopriamo nel dettaglio tutte le novità annunciate, mentre a fine pagina troverete un riepilogo relativo a prezzi e disponibilità sui mercati internazionali.

Yoga Book Pro 3D Concept: la creazione tridimensionale senza compromessi

Il mercato globale dei display 3D senza occhiali è destinato a triplicare tra il 2025 e il 2032, e Lenovo risponde a questa crescita con Yoga Book Pro 3D Concept, un dispositivo progettato per rivoluzionare il workflow dei creator 3D. Il notebook elimina la necessità di periferiche aggiuntive grazie al display 3D glasses-free che permette di visualizzare profondità, forme e relazioni spaziali direttamente sullo schermo.

La vera innovazione risiede nell’integrazione di doppi schermi Lenovo PureSight Pro Tandem OLED. Lo schermo superiore supporta la conversione da 2D a 3D alimentata da software AI proprietario, capace di generare un ambiente interattivo attorno all’oggetto convertito. I gesti zero-touch sfruttano la fotocamera RGB per permettere zoom, rotazioni e altre interazioni tramite semplici movimenti della mano.

La parte inferiore del computer introduce un sistema innovativo con snap-on pads che offrono controlli tattili per regolare illuminazione, angolo di visualizzazione e tonalità. Questi pad fanno comparire l’impostazione desiderata esattamente nel punto in cui vengono posizionati sullo schermo inferiore, mantenendo i creator nel loro flusso di lavoro senza interruzioni. A livello hardware, il concept è alimentato da un processore Intel Core Ultra 7 abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, una combinazione più che adeguata per gestire i complessi task di rendering 3D.

Legion Go Fold Concept: il gaming handheld si reinventa

Il segmento dei PC gaming handheld continua a crescere, e Lenovo risponde con Legion Go Fold Concept, un dispositivo pieghevole che porta l’adattabilità a un livello superiore. Il concept combina i controller staccabili già apprezzati nella linea Legion Go con un display POLED che si espande da 7,7 pollici a 11,6 pollici.

Il dispositivo supporta quattro modalità distinte. La Standard Handheld Mode funziona come un handheld tradizionale con display da 7,7 pollici. La Vertical Split-Screen Mode permette di aprire lo schermo verso l’alto, consentendo di giocare su un lato mentre sull’altro si segue uno streaming o una guida. La Horizon Full Screen Mode ruota il display di 90 gradi per sfruttare l’intero schermo da 11,6 pollici con i controller riattaccati. Infine, la Expanded Desktop Mode utilizza una tastiera wireless con touchpad per un’esperienza simile a un notebook.

Lenovo Legion Go Fold Concept è alimentato dal processore Intel Core Ultra 7 258V con 32 GB di RAM e una batteria da 48 Wh. Il controller destro integra un piccolo schermo che funziona come touchpad, mini-display per metriche di performance e tasto rapido personalizzabile, oltre a fungere da mouse verticale nella FPS Mode.

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: quando la versatilità incontra la qualità

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 11) rappresenta il convertibile di punta per i creator che richiedono flessibilità senza compromessi. Il fulcro del dispositivo è il display touch 2.8K PureSight Pro OLED con luminosità di picco fino a 1100 nit e copertura del 100% degli spazi colore DCI-P3, Adobe RGB e sRGB.

L’esperienza di disegno è elevata dalla Yoga Pen Gen 2 con supporto AES 3.0 per precisione superiore e latenza ridotta. Il nuovo Canvas Mode aggiunge una leggera inclinazione al display quando si lavora su una superficie piana, grazie alla custodia magnetica della penna che migliora l’ergonomia durante schizzi e bozze.

Il design Yoga Comfort Edge presenta bordi arrotondati per comfort e stabilità, mentre la colorazione Cosmic Blue e le finiture a specchio aggiungono eleganza. Il dispositivo è testato secondo gli standard MIL-STD-810H per garantire durabilità. Il sistema audio a quattro speaker include due tweeter integrati nella cerniera rotante a 360 gradi, sempre orientati verso l’alto, affiancati da due woofer per bassi profondi.

Alimentato dai processori Intel Core Ultra Series 3, Yoga 9i 2-in-1 è un Copilot+ PC ottimizzato per l’AI. Con un peso di 1,29 kg e uno spessore di 15,29 mm nel punto più sottile, integra due porte USB-C Thunderbolt 4, una porta USB-A 3.2 Gen 2, una porta HDMI 2.1 FRL e un jack audio combo.

Yoga Pro 7a: potenza AMD per i workflow creativi più intensi

Lenovo Yoga Pro 7a (15″, 11) introduce i processori AMD Ryzen AI Max+ Series con architettura di memoria unificata che consente a CPU e GPU di sfruttare appieno fino a 128 GB di RAM. Questa configurazione supporta workflow creativi pesanti e assistiti dall’AI senza compromessi.

Il Force Pad alimentato da tecnologia Wacom funge da superficie di disegno integrata, supportando schizzi e annotazioni precise. Il pad disattiva automaticamente l’input del touchpad quando la Yoga Pen Gen 2 è in uso, prevenendo gesti involontari. Il display 2.5K PureSight Pro OLED da 15,3 pollici offre dettagli nitidi e colori ricchi, affiancato da quattro speaker certificati Dolby Atmos e quattro microfoni 3D con cancellazione del rumore.

La tecnologia termica Lenovo X Power integra heat pipe potenziate e doppi ventilatori per gestire fino a 95W di TDP mantenendo livelli di rumorosità fino a soli 22 dB. Lenovo Power Engine offre tre modalità: Extreme Power Boost per la massima potenza, Adaptive Performance per un profilo bilanciato, Extreme Low Power per il risparmio energetico.

Idea Tab Pro Gen 2: l’AI incontra lo studio

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 è il primo tablet del brand asiatico a integrare Lenovo Qira, che sarà disponibile più avanti nel corso del 2026. Il dispositivo combina la Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform con soluzioni AI proprietarie per trasformare lo studio in un flusso continuo.

Il workflow di apprendimento AI include Smarter Reader per generare riassunti e spiegazioni da contenuti selezionati, trascrizione in tempo reale di lezioni e conversazioni, e Lenovo Smart AI Input attivato da uno Smart Key dedicato sulla tastiera 2-in-1 per generazione rapida di testo e traduzioni.

Il display 3.5K PureSight Pro da 13 pollici con Dolby Vision è affiancato da un sistema audio quad-speaker JBL ottimizzato con Dolby Atmos. Con spessore di 6,20 mm, peso inferiore ai 600 grammi e batteria da 10.200 mAh con ricarica rapida a 45W, è disponibile in Luna Grey, Cloud Grey e Jelly Mint.

IdeaPad Slim 5i Ultra: leggerezza senza compromessi

Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra (14″, 11) combina processori Intel Core Ultra con design in metallo ultraleggero. Disponibile con display WUXGA OLED premium o WQXGA IPS LCD a 120Hz, offre immagini nitide in ogni condizione. La batteria da 65 Wh garantisce fino a circa 20 ore di riproduzione video, mentre Rapid Charge Boost fornisce fino a 2 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica.

Con profilo di 11,9 mm nel punto più sottile e un peso da 1,15 kg, lo chassis in alluminio lavorato con precisione migliora la durabilità. L’accelerazione AI integrata ottimizza l’efficienza, mentre le funzionalità Copilot+ assistono nella creazione e organizzazione dei contenuti. La camera FHD IR con riconoscimento facciale e privacy shutter integrato garantisce accesso rapido e sicuro.

Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition: periferica per creator

Realizzata in collaborazione con AngryMiao, la tastiera Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition è progettata per creator appassionati di tastiere meccaniche. La manopola oversize nell’angolo superiore destro permette di controllare i playhead nei software di editing con feedback tattile preciso.

Il tasto Yoga dedicato permette di cambiare canale audio con un click, passando tra portatile, monitor o sincronizzazione su tutti i dodici speaker disponibili nell’ecosistema. Il corpo in alluminio da 2,6 kg stabilizza la struttura e assorbe le vibrazioni, mentre la cover traslucida lascia filtrare l’illuminazione RGB per-key. Le doppie porte USB-C full-function ampliano connettività e trasferimento dati.

Legion 7a: gaming senza compromessi in mobilità

Lenovo Legion 7a (15″, 11) è il primo notebook da gaming della serie Lenovo Legion con architettura di memoria unificata. Grazie ai Radeon graphics cores integrati nei processori AMD Ryzen AI Max+ Series, garantisce gaming fluido senza GPU dedicata. Lo chassis in alluminio ultra-sottile pesa solo 1,65 kg.

Il display PureSight OLED da 15,3 pollici offre contrasto profondo e colori ricchi, mentre Lenovo AI Engine+ ottimizza automaticamente prestazioni, termiche ed efficienza in tempo reale per massimizzare potenza e durata della batteria.

Legion Tab: potenza mobile per gamer esigenti

Lenovo Legion Tab (8.8″, 5) è un tablet da gaming professionale con display 3K da 8,8 pollici a 165Hz e luminosità tipica fino a 600 nit. Alimentato dalla Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform con fino a 16 GB di RAM a 10.667 Mbps e fino a 512 GB di ROM, gestisce i giochi mobile più intensi.

Il sistema Legion Coldfront Vapor aggiornato offre un aumento dell’efficienza di dissipazione del calore fino al 32% rispetto alla generazione precedente. Lenovo AI Engine+ migliora l’audio amplificando i suoni critici in-game e offre cancellazione del rumore potenziata per chat vocali più chiare. Con peso di 360 grammi, batteria da 9000 mAh e doppie porte USB-C, è disponibile in Eclipse Black, Glacier White e Surge.

L16 Mobile Monitor e AI Work Companion Concept

Lenovo L16 Mobile Monitor offre un display FHD IPS da 16 pollici in formato 16:10 con angoli di visualizzazione regolabili da 0 a 90 gradi e luminosità di 300 nit. Le doppie porte USB-C supportano fino a 65 W di potenza passthrough per ricaricare il notebook direttamente attraverso il monitor.

Dal canto suo AI Work Companion Concept presenta una “Thought Bubble” che sincronizza attività da tutti i dispositivi dell’utente, generando un piano giornaliero equilibrato. Suggerisce pause, monitora il tempo davanti allo schermo e offre un report settimanale dei task completati. Include un hub di porte con ricarica ad alta velocità e pulsanti programmabili.

Lenovo Qira: l’intelligenza ambientale personale

Nelle prossime settimane, Lenovo Qira verrà distribuita su oltre 20 dispositivi tramite aggiornamenti over-the-air e pre-installazioni, includendo le famiglie ThinkPad, Yoga, Legion e IdeaPad. Il rollout iniziale supporta sei lingue in nove regioni.

Lenovo Qira è una Personal Ambient Intelligence sviluppata a livello di sistema, integrata direttamente nei dispositivi invece di essere aggiunta come applicazione separata. Opera come intelligenza unificata su PC, smartphone, tablet e wearable, comprendendo il contesto tra app e workflow, mantenendo continuità tra dispositivi e assistendo proattivamente in base alle intenzioni dell’utente. Nel 2026 includerà nuove lingue e dispositivi, con debutto su smartphone Motorola.

Gli annunci di Lenovo al MWC 2026 dimostrano una visione chiara del futuro della tecnologia consumer: dispositivi versatili, potenti e intelligenti che si adattano alle esigenze degli utenti, supportati da un ecosistema AI unificato che connette seamlessly l’intera esperienza digitale. A seguire prezzi e disponibilità.

Disponibilità e prezzi stimati in EMEA