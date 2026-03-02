Apriamo marzo scoprendo insieme due nuovi coupon da sfruttare per l’acquisto di smartphone e tanti altri prodotti tech (e non solo): a partire da oggi sono attivi un coupon che permette di risparmiare il 15% e uno basato sulla spesa totale di acquisto, che arriva fino a 30 euro. Vediamo come funzionano e qualche esempio.

Sono arrivati due nuovi coupon: tanti prodotti tech in offerta

Su eBay sono attivi da oggi, 2 marzo 2026, due nuovi coupon validi per l’acquisto di prodotti di elettronica e non solo. Il primo, PSPRMAR26, è valido su tutte le categorie con qualche piccola eccezione (Altre marche italiane e le categorie solitamente sempre escluse, ossia Monete e banconote, Auto, moto e altri veicoli, Nautica e imbarcazioni): è disponibile fino alle 23:59 del 15 marzo 2026 e può essere utilizzato fino a un massimo di due volte per utente.

Come funziona? Si tratta di un coupon con sconto variabile in base all’importo speso:

spesa di acquisto da 30 euro a 49,99 euro: buono sconto di 2 euro al checkout;

al checkout; spesa di acquisto da 50 euro a 149,99 euro: buono sconto di 5 euro al checkout;

al checkout; spesa di acquisto da 150 euro a 299,99 euro: buono sconto di 10 euro al checkout;

al checkout; spesa di acquisto da 300 euro a 449,99 euro: buono sconto di 15 euro al checkout;

al checkout; spesa di acquisto da 450 euro a 599,99 euro: buono sconto di 25 euro al checkout;

al checkout; spesa di acquisto da 600 euro in su: buono sconto di 30 euro al checkout.

Non parliamo di sconti che spostano gli equilibri, ma fa sempre piacere ottenere qualche euro in più di ribasso, magari su qualcosa già in offerta e per convincere gli indecisi. Il buono sconto è valido solo pagando con PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna o carta di credito o debito, naturalmente se il venditore accetta quel metodo di pagamento.

Vediamo qui sotto giusto qualche esempio (le cifre indicate comprendono già lo sconto):

In più, sempre su eBay è attivo il coupon BRAND26: è disponibile anche questo da oggi, 2 marzo, fino alle 23:59 del 15 marzo 2026, e consente di risparmiare il 15% sull’acquisto di tanti prodotti di elettronica e non solo (con le stesse piccole esclusioni citate più su), fino a un massimo di 75 euro di sconto. Può essere utilizzato per un massimo di quattro volte per utente ed è compatibile con il pagamento tramite PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o di debito.

Tra i tanti prodotti in promozione possiamo trovare power station, mini PC, prodotti per la smart home (come telecamere di sorveglianza), stampanti 3D, biciclette elettriche e molto altro. Ecco qualche esempio (le cifre risultano già scontate):

Per saperne di più sui nuovi coupon e per scoprire tutti i prodotti compatibili con gli sconti non vi resta che seguire i link qui in basso. Siete riusciti ad approfittarne per qualche acquisto?