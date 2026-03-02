Presentata per la prima volta a IFA 2025, la nuova TrackFlex Floodlight WiFi di Reolink debutta ora ufficialmente sul mercato italiano, portando con sé una proposta decisamente interessante per chi è alla ricerca di un sistema di videosorveglianza completo, potente e, aspetto non secondario, privo di costi in abbonamento.

Parliamo di una telecamera 4K PTZ cablata con doppio obbiettivo, ricerca video locale tramite intelligenza artificiale e illuminazione integrata ad alta potenza, pensata per coprire ampie aree esterne come cortili, vialetti o ingressi, riducendo al minimo i punti ciechi. Vediamo nel dettaglio cosa offre e a quale prezzo arriva in Italia.

Disponibile in Italia la nuova Reolink TrackFlex Floodlight WiFi

Uno degli elementi distintivi della TrackFlex Floodlight WiFi è il sistema a doppia lente con copertura a 360°, le due ottiche lavorano in sinergia, una garantisce una visione grandangolare dell’area e l’altra interviene con zoom ibrido 6x per seguire i soggetti in movimento.

Le lenti commutano automaticamente tra diverse lunghezze focali, assicurando dettagli nitidi sia a distanza ravvicinata sia su soggetti più lontani. Nell’app Reolink le due visuali vengono mostrate contemporaneamente su un’unica schermata, permettendo un monitoraggio più intuitivo e completo.

A questo si aggiunge la funzione PTZ (Pan-Tilt-Zoom), che consente alla telecamera di muoversi e inseguire automaticamente i soggetti rilevati.

Sul fronte dell’illuminazione, la TrackFlex Floodlight WiFi integra LED dimmerabili fino a 3.000 lumen, un valore decisamente elevato che consente di ottenere immagini a colori in condizioni di scarsa luce.

È possibile scegliere tra luce fredda (6.500K) e luce calda (3.000K), con regolazione manuale e automatica in base all’ambiente; i proiettori hanno una portata fino a 12 metri, mentre per scoraggiare eventuali intrusioni è presente anche una sirena integrata da 10 dB. In sostanza, non si tratta solo di una telecamera, ma di un sistema attivo di deterrenza.

Uno degli aspetti più interessanti, e che molti di voi apprezzeranno, riguarda la gestione dell’intelligenza artificiale. La TrackFlex Floodlight WiFi utilizza il sistema proprietario ReoNeura, che permette il riconoscimento automatico di persone, veicoli e pacchi, la ricerca video tramite testo (per esempio “uomo con camicia blu”), in più l’elaborazione è interamente in locale.

Questo significa niente upload obbligatorio su cloud e nessun abbonamento richiesto per accedere alle funzioni intelligenti. Un punto chiave soprattutto per chi è sensibile al tema della privacy.

La telecamera integra poi tre sensori PIR in grado di rilevare movimenti tra 2 e 10 metri su un’area di 270°. Installata a un’altezza di 2-3 metri su un’angolo dell’abitazione può monitorare entrambi i lati con un unico dispositivo, offrendo una copertura ampia senza necessità di più unità. È una soluzione pensata chiaramente per semplificare l’installazione e ridurre i costi complessivi di un impianto di sicurezza domestico.

Con TrackFlex Floodlight WiFi, Reolink porta in Italia una soluzione che combina risoluzione 4K, sistema PTZ con doppia lente, illuminazione potente integrata, IA locale con ricerca avanzata e nessun abbonamento.

La nuova TrackFlex Floodlight WiFi è disponibile da oggi sul sito ufficiale del produttore e su Amazon, con un prezzo di listino di 249,99 euro, che al momento però beneficia di uno sconto promozionale del 16%, che porta il costo a 209,99 euro. Inoltre, per chi avesse aderito alla campagna di preordine, è previsto un ulteriore sconto del 10%.

Una strategia commerciale piuttosto aggressiva, che rende il prodotto particolarmente competitivo nella fascia delle telecamere di sicurezza outdoor avanzate.

Per chi tra voi fosse interessato all’acquisto, vi lasciamo qui sotto i link da seguire.