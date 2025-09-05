Si chiamano ReoNeura e TrackFlex Floodlight WiFi le due novità annunciate oggi a Berlino, dove i questi giorni si sta svolgendo IFA, da Reolink, azienda specializzata in soluzioni di sicurezza. Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale pronto a rivoluzione nella sicurezza smart e di una telecamera floodlight PTZ 4K a 360 gradi che utilizza una intelligenza artificiale locale.

Due prodotti che testimoniano il continuo impegno da parte del brand nell’utilizzare l’intelligenza artificiale per ridefinire la sicurezza domestica, con un design innovativo e al passo coi tempi. Reolink opera sul mercato dal lontano 2009 e nel tempo ha ottenuto la fiducia di milioni di utenti sparsi in oltre 110 Paesi in tutto il mondo. Questo grazie anche alla garanzia di 24 mesi, all’hotline dedicata, a un reparto ricerca e sviluppo all’avanguardia capace di sfornare prodotti sempre al passo coi tempi.

Ecco dunque che le novità presentate a Berlino vanno a risolvere alcuni dei problemi che negli anni sono stati segnalati dagli utenti, con funzioni sempre più evolute rese possibile dalla rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale.

ReoNeura: sicurezza in ogni momento

Utilizzando una intelligenza artificiale avanzata e reattiva, ReoNeura è in grado di risolvere molte delle problematiche comuni delle attuali telecamere di sicurezza: falsi allarmi, dover scorrere i video per trovare momenti significativi o perdere alcuni eventi per problemi di registrazione. Dopo Ai Video Search, che permette di rivedere in modo veloce e accurato i video registrati, arriva dunque una soluzione innovativa. Tra le novità più importanti segnaliamo:

Smart Detection , che rileva sia le persone che oggetti comuni come animali, biciclette, veicoli e pacchi, consentendo di impostare zone personalizzate e orari ben precisi al fine di ridurre ai minimi termini i falsi allarmi. SmartEventDetection , attualmente in beta, aiuta l’utente a tracciare le consegne o i movimenti di alcuni oggetti, così da inviare all’utente solo le segnalazioni per avvenimenti rilevanti.

, che rileva sia le persone che oggetti comuni come animali, biciclette, veicoli e pacchi, consentendo di impostare zone personalizzate e orari ben precisi al fine di ridurre ai minimi termini i falsi allarmi. , attualmente in beta, aiuta l’utente a tracciare le consegne o i movimenti di alcuni oggetti, così da inviare all’utente solo le segnalazioni per avvenimenti rilevanti. Video Captioning invece crea dei riassunti chiari e naturali dei filmati registrati, così da semplificare la comprensione degli avvenimenti senza che sia necessario scorrere lunghi spezzoni video.

invece crea dei riassunti chiari e naturali dei filmati registrati, così da semplificare la comprensione degli avvenimenti senza che sia necessario scorrere lunghi spezzoni video. Customer Flow Analysis è invece una novità pensata per le piccole e medie imprese, che potranno monitorare il numero di visitatori che accedono ai punti vendita, creando delle vere e proprie mappe di calore che mettono in evidenza le zone più frequentate, così da ottimizzare il flusso della clientela e comprendere meglio come valorizzare ciascun prodotto.

ReoNeura arriverà in maniera graduale su telecamere di sicurezza, video registratori di rete e cloud, per la maggior flessibilità possibile.

TrackFlex Floodlight WiFi, sempre protetti

Reolink amplia la propria famiglia Floodlight con una nuova soluzione, una telecamera PTZ a doppia lente, che combina una risoluzione 4K con un controllo pan & tilt fluido, capace di coprire un’area di rilevamento di 270º e un triplo sensore PIR per una maggiore precisione. La telecamera è in grado di seguire autonomamente eventuali oggetti o persone in movimento, garantendo una copertura di 360º eliminando i punti ciechi. Con AI Video Search diventa più semplice visualizzare i momenti chiave della giornata, semplificando la gestione della sicurezza.

Quando cala la sera la visione è garantita dai due faretti regolabili capaci di raggiungere i 3.000 lumen con una gamma di colore compresa fra 3.000K e 6.000, per ottenere il giusto equilibrio tra visibilità, estetica e deterrenza. La nuova telecamera è già disponibile in preordine con una promozione di lancio.

Fino al 5 ottobre infatti gli utenti che si iscriveranno utilizzando la pagina dedicata potranno ottenere un codice sconto del 10% da utilizzare esclusivamente fra il 6 e il 12 ottobre.

Prezzi e disponibilità

Reolink TrackFlex Floodlight WiFi è in preordine da oggi sul sito ufficiale a un prezzo che non è ancora stato ufficializzato ma che dovrebbe comunque aggirarsi attorno ai 200-250 euro. Da oggi, gli utenti che si iscrivono tramite la pagina dedicata possono anche ottenere un codice sconto del 10%.

Informazione Pubblicitaria