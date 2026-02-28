Trovare un power bank compatto ma capace di erogare 100W per ricaricare un laptop non è mai un’impresa semplice, soprattutto a un prezzo accessibile. UGREEN rompe questa barriera con il suo UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W, un dispositivo che unisce potenza e portabilità in un’unica soluzione, e che oggi diventa ancora più interessante grazie a un’offerta che lo porta a un prezzo davvero competitivo. Con uno sconto del 20%, questa è un’ottima opportunità per chi necessita di ricarica rapida e potente in mobilità, senza dover portare con sé ingombranti alimentatori. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

UGREEN Nexode Power Bank 100W: potenza da scrivania in formato tascabile

Il punto di forza dell’UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh è senza dubbio la sua capacità di erogare una potenza massima di 100W tramite la sua porta USB-C. Questo valore lo rende perfettamente in grado di alimentare e ricaricare rapidamente non solo smartphone e tablet, ma anche laptop ad alte prestazioni come i MacBook Pro, gli ultrabook Windows e altri dispositivi che richiedono un’elevata potenza in ingresso. Grazie al supporto per lo standard Power Delivery 3.0, la ricarica è sempre ottimizzata per essere veloce e sicura, adattando automaticamente la potenza erogata al dispositivo collegato.

La capacità di 12000mAh rappresenta un equilibrio ideale tra autonomia e portabilità. È sufficiente per garantire almeno una ricarica completa alla maggior parte degli smartphone moderni o per fornire ore di autonomia extra a un laptop durante un viaggio o una riunione fuori ufficio. Nonostante la potenza, il design rimane compatto e gestibile: con un peso di soli 310 grammi e dimensioni contenute, trova facilmente posto in uno zaino o in una borsa. Un elemento distintivo è il pratico display LED integrato, che mostra in tempo reale la percentuale di carica residua, eliminando ogni incertezza sullo stato della batteria. La costruzione solida e i materiali di qualità completano il profilo di un accessorio pensato per durare nel tempo e resistere all’uso quotidiano.

Capacità : 12000mAh / 44.4Wh

: Uscita Massima USB-C : 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)

: (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A) Porte : 1x USB-C, 1x USB-A

: 1x USB-C, 1x USB-A Protocolli Supportati : Power Delivery 3.0

: Display : LED per visualizzazione dello stato di carica

: per visualizzazione dello stato di carica Dimensioni : 115 x 46 x 45.5 mm

: 115 x 46 x 45.5 mm Peso: 310.6 grammi

L’offerta che abbatte il prezzo: i dettagli

L’UGREEN Nexode Power Bank 100W è attualmente disponibile in promozione su Amazon, rappresentando un’occasione eccellente per dotarsi di un caricatore portatile di fascia alta a un costo contenuto. Il prezzo di listino di 49,99€ scende infatti a soli 39,99€, con un risparmio netto di 10€, che corrisponde a uno sconto del 20%. L’offerta è gestita direttamente da UGREEN tramite il suo store ufficiale su Amazon, garantendo autenticità e un servizio clienti affidabile. Non è necessario applicare coupon, poiché lo sconto è già attivo sulla pagina del prodotto. Trattandosi di una promozione a tempo, è consigliabile approfittarne prima che il prezzo torni al suo valore originale o che le scorte si esauriscano.

