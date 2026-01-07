Segway continua a innovare e porta al CES 2026 una nuova gamma di tosaerba robotici sotto il marchio Navimow, ideati per adattarsi a ogni tipo di giardino. La nuova serie introduce modelli dotati di sistemi LiDAR e trazione integrale, con prestazioni adatte anche a superfici estese fino a 1,5 acri.

Navimow introduce quattro linee per ogni esigenza domestica

Il nuovo portafoglio Navimow comprende quattro serie principali, guidate dal modello di punta X4 Series, progettato per giardini di grandi dimensioni che necessitano dunque una manutenzione più avanzata. Lato specifiche, l’X4 può gestire superfici fino a 1,5 acri e affrontare pendenze fino a 40 gradi, grazie al sistema All-Wheel Drive (AWD) e ai doppi motori di taglio da 180 watt.

Segue poi la i2 Series, pensata per la manutenzione quotidiana del prato, disponibile sia in versione AWD che LiDAR. La variante a trazione integrale utilizza un sistema a tre ruote motrici in grado di gestire pendenze fino a 24 gradi, muovendosi senza difficoltà anche su terreni fangosi o scivolosi.

LiDAR a bordo per mappature più precise

La versione i2 LiDAR introduce un sistema capace di scansionare fino a 200.000 punti al secondo, creando una mappa spaziale dettagliata dell’area di lavoro. Questa tecnologia consente al robot di muoversi lungo percorsi complessi e di operare anche nelle ore notturne. Il modello i215 LiDAR, pensato per giardini fino a 0,37 acri, non ha ancora un prezzo ufficiale, ma sarà posizionato nella fascia media della gamma.

Navimow H2 Series: intelligenza e visione avanzata

Il top dell’innovazione è rappresentato dalla H2 Series, che combina LiDAR, Network RTK e visione tramite fotocamere in un unico sistema denominato LiDAR+. Questa configurazione migliora la precisione nella navigazione e la sicurezza durante il lavoro. I modelli H210 e H220 possono affrontare pendenze fino a 24 gradi e curare prati rispettivamente fino a 0,25 e 0,5 acri. Anche in questo caso, i prezzi non sono ancora stati comunicati.

Prezzi, disponibilità e preordini

Segway ha confermato che le serie i2 AWD e X4 saranno disponibili in preordine dal 16 gennaio 2026, mentre le altre linee arriveranno più avanti nel corso dell’anno.

Il modello top di gamma, X450, sarà venduto a circa 3000 dollari, mentre la versione più compatta, X430, adatta a superfici fino a un acro, costerà 2500 dollari.

Il modello i210 AWD, pensato per giardini fino a un quarto di acro, sarà proposto a 1300 dollari, mentre il più compatto i206 AWD, per superfici fino a 0,15 acri, costerà 1000 dollari.

Con questa nuova gamma Navimow, Segway punta a espandere la propria presenza nel settore della robotica domestica, offrendo soluzioni di taglio sempre più autonome, precise e intelligenti, con l’obiettivo di rivoluzionare la cura del prato anche per i consumatori più esigenti.