Philips Hue ha ufficialmente lanciato in Europa la nuova gamma Essential Strip, una linea di strisce LED smart pensata per chi vuole entrare nell’ecosistema Hue senza spendere cifre importanti. I prodotti erano già disponibili negli Stati Uniti e qualcuno li aveva avvistati presso alcuni rivenditori europei a inizio febbraio, ma ora l’arrivo è ufficiale.

La gamma comprende quattro prodotti: la Essential Strip light e la Essential Flex Strip light, entrambe disponibili nelle versioni da 5 metri e 10 metri.

Cosa offrono e cosa manca rispetto ai modelli premium

Trattandosi di prodotti entry-level, le Essential Strip hanno alcune limitazioni rispetto alle strisce LED più costose del catalogo Philips Hue. La più evidente riguarda il dimming: questi modelli possono scendere solo fino al 2% di luminosità, mentre le versioni premium arrivano allo 0,2%. Anche la tecnologia di miscelazione dei colori è meno sofisticata.

Stiamo parlando di strisce luminose intelligenti più economiche, con un set di funzionalità leggermente ridotto rispetto ad altri modelli del marchio. Inoltre, dispongono di un supporto flessibile per una gamma più ampia di opzioni di posizionamento.

Sono compromessi ragionevoli per il prezzo richiesto, soprattutto perché si propongono come alternativa economica del brand, incentivando gli utenti che cercano qualcosa di meno costoso a rimanere all’interno dei prodotti Hue senza cercare alternative più economiche su altri lidi, nella fattispecie tra i prodotti cinesi. Detto ciò, sono informazioni che vale la pena sapere prima dell’acquisto, soprattutto se si cerca una luce d’atmosfera molto soffusa.

Essential e Flex: le differenze

La versione standard Essential è pensata per installazioni lineari: sotto un mobile, lungo una scala, dietro una scrivania. La Flex, invece, come potete notare, è più versatile grazie a un supporto flessibile che permette di piegarla e adattarla a forme diverse, rendendola adatta a decorare pareti o seguire angoli arrotondati come ad esempio mobili o il retro dei televisori.

Le dimensioni fisiche sono diverse: la Essential misura 2,0 mm di altezza e 0,386 mm di larghezza, mentre la Flex è più spessa con 13,0 mm di altezza e 0,256 mm di larghezza. Un’altra differenza importante: nessuna delle due può essere estesa, ma solo la Essential standard può essere tagliata per adattarla a lunghezze inferiori.

Prezzi e disponibilità

Le nuove strisce LED di Philips Hue sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore; i prezzi per il mercato europeo sono i seguenti:

Ebbene, come accennato, per chi cercava un punto d’ingresso più economico nel mondo Philips Hue, queste strisce rappresentano un’opzione interessante. Le limitazioni ci sono, ma il prezzo riflette il posizionamento entry-level e per molti utilizzi quotidiani potrebbero rivelarsi più che sufficienti per la maggior parte degli utenti.