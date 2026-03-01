Il momento giusto per passare ai nuovi auricolari di Cupertino è finalmente arrivato: Apple AirPods 4 scendono a un prezzo mai visto prima su AliExpress, posizionandosi ben al di sotto del listino ufficiale. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi desidera l’ultima evoluzione audio di Apple senza dover investire una cifra importante. Il modello protagonista di questa promozione è la versione standard, che rinuncia alla cancellazione attiva del rumore per concentrarsi su ciò che conta davvero: una qualità sonora superiore e un’integrazione impeccabile con l’ecosistema Apple. Questa offerta rappresenta il compromesso ideale tra prestazioni e prezzo. Analizziamo insieme i dettagli tecnici e le condizioni di questa imperdibile promozione.

Apple AirPods 4, il chip H2 al servizio del vostro udito

Il cuore pulsante dei nuovi Apple AirPods 4 è il potente chip H2, lo stesso processore che ha debuttato sui modelli Pro, qui impiegato per ottimizzare ogni aspetto dell’esperienza d’ascolto. Grazie a questo chip, gli auricolari offrono un audio più ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini, garantendo al contempo un’efficienza energetica superiore. La vera magia, però, si manifesta con l’Audio Spaziale Personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Questa tecnologia crea un’esperienza sonora tridimensionale e immersiva, che vi avvolge e vi trasporta al centro della musica, dei film o delle chiamate.

Progettati per la vita di tutti i giorni, gli AirPods 4 sono dotati di certificazione IPX4, che li rende resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua, rendendoli compagni ideali anche durante gli allenamenti. L’autonomia è un altro punto di forza: si possono ottenere fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, che salgono a ben 30 ore totali sfruttando la compatta custodia di ricarica, ora dotata di una moderna porta USB-C. È importante sottolineare che il modello in offerta è quello standard, privo della funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC). Questa scelta strategica di Apple permette di offrire la qualità e l’esperienza d’uso tipiche del brand a un pubblico più vasto, a un prezzo decisamente più aggressivo.

Offerta lampo su AliExpress

Questa promozione rende gli Apple AirPods 4 più accessibili che mai. Il prezzo di listino ufficiale è di 149€, ma grazie a questa offerta su AliExpress è possibile acquistarli a soli 96,89€. Per raggiungere questa cifra è necessario applicare il codice coupon PSIT13 direttamente nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Il risparmio netto è di oltre 52€, che si traduce in uno sconto reale di circa il 35% sul prezzo di partenza.

Uno dei vantaggi più significativi di questa offerta è la provenienza della spedizione. Il prodotto viene infatti spedito da un magazzino in Spagna, garantendo due benefici fondamentali: una consegna rapida in pochi giorni e, soprattutto, l’assenza totale di dazi doganali o spese extra impreviste. Il prezzo che vedete è quello finale. Come per tutte le promozioni di questo tipo, la disponibilità è limitata sia nel tempo che nelle scorte. Il coupon potrebbe esaurirsi rapidamente, quindi il consiglio è di non attendere troppo se siete interessati.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.