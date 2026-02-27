Il mercato delle serrature intelligenti è uno di quelli che, spesso e volentieri, evolve per piccoli passi incrementali piuttosto che con rivoluzioni improvvise, eppure, proprio questi aggiornamenti mirati possono fare la differenza nell’uso quotidiano. Nuki ha infatti anticipato l’arrivo di un nuovo accessorio che promette di aggiungere una modalità di accesso ancora più immediata alla propria Smart Lock: sta per debuttare il Keypad 2 NFC, con presentazione ufficiale fissata al 26 marzo.

La Smart Lock di Nuki si prepara al Tap to Unlock

La protagonista resta sempre lei, la Nuki Smart Lock, una delle soluzioni più diffuse in Europa per trasformare una serratura tradizionale in una serratura smart senza interventi invasivi.

Già oggi il sistema supporta diverse modalità di autenticazione: sblocco automatico via Bluetooth con geofencing GPS, utilizzo dell’app dedicata, inserimento di un PIN, e riconoscimento dell’impronta digitale (tramite accessorio).

Con il nuovo Nuki Keypad 2 in versione NFC, l’azienda austriaca aggiunge un ulteriore tassello: il supporto al contactless per aprire la porta con un semplice tap.

Nuki ha confermato che il nuovo accessorio si chiamerà Nuki Keypad 2 NFC e sarà ufficialmente presentato il 26 marzo; per ora i dettagli tecnici completi non sono stati diffusi, ma alcuni elementi sono già chiari. Il nuovo modello manterrà le funzionalità dell’attuale, quindi tastierino numerico per codice PIN e lettore di impronte digitali, ma aggiungerà la possibilità di autenticarsi tramite tecnologia NFC.

In altre parole, oltre a digitare un codice o usare l’impronta, sarà possibile aprire la porta semplicemente avvicinando un dispositivo o un tag compatibile, in perfetto stile Tap to Unlock.

Nuki parla esplicitamente di una nuova dimensione dell’accesso alla casa intelligente, e in effetti, l’introduzione dell’NFC amplia ulteriormente la flessibilità del sistema. Pensiamo ad esempio a badge NFC per familiari, card dedicate per ospiti temporanei, nonché integrazione con smartphone e wearable compatibili.

Si tratta di un’evoluzione naturale per una serratura che già oggi punta molto sulla libertà di scelta. Inoltre, è stato citato il supporto ad Aliro, elemento che potrebbe aprire scenari interessanti in ottica interoperabilità (anche se al momento non sono stati forniti dettagli approfonditi).

Per ora non sono noti dettagli di alcun tipo sul prezzo, ma è lecito aspettarsi che la nuova versione NFC possa posizionarsi a una cifra pari o superiore rispetto all’attuale modello, considerando l’aggiunta dell’hardware contactless.

Nuki invita già gli utenti a registrare la propria email per ricevere aggiornamenti sul lancio e accedere a eventuali offerte esclusive riservate agli iscritti; non è escluso che possano esserci promozioni dedicate in fase di debutto.

Alcuni potrebbero domandarsi a cosa serve realmente una nuova modalità di accesso, la risposta dipende dalle esigenze; in ambito domestico, ma soprattutto in contesti come case vacanza, affitti brevi, piccoli uffici, B&B, la possibilità di distribuire accessori NFC programmabili può risultare più pratica rispetto alla condivisione di PIN o all’uso obbligatorio dell’app.

Come sempre, sarà fondamentale capire quanto sarà semplice configurare i tag NFC, che livello di sicurezza verrà garantito, e se l’integrazione sarà fluida con l’ecosistema esistente.

Per ora Nuki mantiene un certo riserbo, limitandosi ad anticipare l’arrivo del nuovo accessorio. Il quadro completo (specifiche tecniche, compatibilità dettagliata, prezzo ufficiale e disponibilità) sarà chiarito alla fine del prossimo mese.

Se le promesse verranno mantenute, la Nuki Smart lock potrebbe diventare ancora più versatile, consolidando la sua posizione tra le soluzioni smart più complete e facili da installare sul mercato.