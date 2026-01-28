WELOCK è un punto di riferimento per la sicurezza domestica, proponendo una gamma di prodotti ricca di soluzioni in grado di adattarsi a tutti i contesti di utilizzo e a tutte le possibili esigenze degli utenti.

Per chi ha bisogno di una serratura smart in grado di abbinare sicurezza e semplicità di utilizzo, infatti, WELOCK propone alcune soluzioni molto interessanti e che possono garantire un vero e proprio salto di qualità per la propria abitazione.

Tra queste, in particolare, troviamo WELOCK smart lock Touch41, serratura smart a cilindro con impronta digitale, e WELOCK smart lock ToucA 51, che aggiunge anche il tastierino numerico, come valida soluzione di backup per l’accesso sicuro.

I prodotti WELOCK sono disponibili con un setup semplice, con installazione veloce, completabile in 10 minuti e senza la necessità di effettuare perforazioni e altri interventi sulla serratura oltre che con una compatibilità con i cilindri europei.

A completare l’ecosistema è possibile aggiungere il WIFIBOX3 Gateway Wi-Fi Bridge, che consente di collegare fino a 8 serrature, permettendo anche l’integrazione con Alexa/Home Assistant e lo sblocco da remoto.

Le due serrature smart si rivolgono a utenti ben precisi e possono essere acquistate in sconto sul sito ufficiale dell’azienda, beneficiando di tre anni di garanzia (grazie all’estensione gratuita di un anno), garanzia di rimborso di 30 giorni e supporto clienti lifetime.

Una soluzione per tutte le esigenze

Con WELOCK è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze per l’accesso sicuro in casa. La Touch 41, ad esempio, è la soluzione minimalista per una serratura smart ad alta sicurezza. La possibilità di accesso con scansione dell’impronta digitale, infatti, semplifica l’accesso in casa anche quando si esce senza chiavi o senza smartphone, ad esempio per andare a correre o per portare a spasso il cane.

Si tratta di un prodotto in grado di offrire anche un rapporto qualità/prezzo molto elevato. Sullo store di WELOCK, infatti, è possibile acquistare la smart lock con un prezzo ridotto a 126 euro, utilizzando il codice sconto VD63, che offre uno sconto di 63 euro. La consegna è gratuita, ci sono tre anni di garanzia (grazie all’estensione automatica e gratuita in caso di acquisto dallo store) ed è anche possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi.

>> Acquista qui la WELOCK Touch41 <<

Per unire minimalismo e praticità, invece, è possibile puntare sulla ToucA 51. In questo caso, infatti, la smart lock integra anche il tastierino numerico per l’inserimento della password che rappresenta sia un valido sistema di backup sia la soluzione giusta per bambini e anziani che potrebbero avere difficoltà legate alla scansione dell’impronta digitale. Resta sempre la possibilità di una gestione completa da remoto, via app. ToucA 51 è disponibile con un prezzo di 119 euro, grazie al risparmio garantito dal coupon VD50 che permette di risparmiare 50 euro sull’acquisto.

>> Acquista qui la WELOCK ToucA51 <<

Per completare l’ecosistema, ad affiancare le WELOCK smart lock c’è la possibilità di puntare su WELOCK Wifibox3 che consente di collegare fino a 8 serrature, garantendo anche l’integrazione con Alexa/Home Assistant e lo sblocco da remoto. Il gateway ha un costo di 99 euro.

Informazione Pubblicitaria