Dreame ha presentato in Cina un nuovo prodotto che punta ad ampliare il già ricco portafoglio di dispositivi per la smart home del brand cinese: stiamo parlando del Dreame Life SP09 Pro Smart Trash Can, un cestino intelligente che punta a innovare una categoria di prodotto insospettabile ma che si aggiunge all’offerta del brand già noto per robot aspirapolvere lavapavimenti, tosaerba robotici e strisce LED smart. Scopriamone le caratteristiche e il posizionamento.

Dreame lancia un cestino con funzionalità smart

Il cestino integra un sensore intelligente che apre automaticamente il coperchio quando rileva spazzatura o una mano sopra di esso. Il design a doppio coperchio dovrebbe impedire che la mano tocchi la superficie durante l’utilizzo, mantenendo l’igiene.

Per chi sta pulendo una stanza e ha bisogno di buttare più cose in sequenza, un pulsante permette di mantenere il coperchio aperto per un periodo prolungato senza doverlo attivare ogni volta.

La funzionalità più interessante è sicuramente la distribuzione automatica dei sacchetti. Secondo la descrizione del prodotto, il cestino utilizza un sistema di aspirazione per aprire il sacchetto e farlo aderire ai lati del contenitore, eliminando la seccatura di sistemarlo manualmente.

Design e specifiche

Per quanto concerne le specifiche e la capienza, il cestino ha una capacità di 9 litri (2,4 galloni), dimensioni che lo rendono più adatto a camera da letto o bagno piuttosto che alla cucina, dove i volumi di rifiuti sono generalmente maggiori. Dreame suggerisce che questa capacità riduce la necessità di svuotamenti frequenti.

Lato design, si notano i richiami estetici del brand, come l’esterno in plastica bianca con accenti dorati e la misura 347 x 304 x 156 mm. Il funzionamento è a batteria, quindi non richiede cavi o prese nelle vicinanze.

Prezzo e disponibilità

In Cina il Dreame Life SP09 Pro è in vendita a 329 yuan, circa 48 dollari, su rivenditori come JD.com. Non ci sono informazioni su un eventuale lancio internazionale.

Il prodotto è al momento disponibile solo nel mercato cinese e non è chiaro se arriverà in altri paesi come Stati Uniti o Europa, dove Dreame vende già svariati dispositivi tra cui gli apprezzati robot aspirapolvere lavapavimenti.