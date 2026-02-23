Sebbene manchino ancora oltre sei mesi al lancio di iPhone 18 Pro in Rete già da tempo si susseguono le indiscrezioni relative a quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Nelle scorse ore si sono diffuse alcune voci secondo cui il colosso di Cupertino potrebbe finalmente accontentare gli utenti che desiderano da tempo un melafonino della serie Pro con una colorazione rossa.

Scoperta una nuova colorazione di iPhone 18 Pro

Nella sua ultima newsletter, Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, si è soffermato tra le altre cose sui possibili colori che Apple avrebbe scelto per la prossima attesa generazione di iPhone Pro e tra di essi vi sarebbe anche una versione rosso intenso.

Gurman fa notare che l’attuale colore Cosmic Orange è molto popolare, soprattutto in Cina e pertanto, anche se il rosso e l’arancione potrebbero apparire un po’ troppo simili come colori, il colosso di Cupertino potrebbe finire per mantenerli entrambi.

Ad ogni modo, il giornalista ha precisato che, in attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale di Apple, per il momento il rosso è il nuovo colore di punta in fase di test per la prossima serie Pro del melafonino.

E sempre a proposito di colorazioni, Mark Gurman si è occupato anche di quelle che potrebbero essere le varianti cromatiche del tanto chiacchierato iPhone pieghevole, che a suo dire non dovrebbero includere opzioni sgargianti e ciò significa che il colosso di Cupertino potrebbe puntare su una versione in grigio scuro o in nero e una versione in bianco o in argento chiaro. Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più.