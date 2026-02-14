Il segmento degli smartphone pieghevoli sta riscuotendo un discreto successo negli ultimi anni, e sempre più compagnie produttrici vi si stanno affacciando, tra Samsung, HONOR, Motorola, Google e chi ne ha più ne metta. La grande assente fino ad oggi è stata senz’ombra di dubbio Apple, che proprio entro la fine di quest’anno dovrebbe presentare il suo nuovo modello di smartphone pieghevole, iPhone Fold, caratterizzato da un’apertura a libro sulla falsariga di quanto visto Samsung Galaxy Z Fold7 e affini. Sembra però che questo non sia l’unico modello attualmente in lavorazione, almeno stando alle ultime voci di corridoio: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone pieghevole: nuovo modello a conchiglia?

Risale ai primi di febbraio l’iniziale indiscrezione del giornalista Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple sarebbe al lavoro su un nuovo modello pieghevole, in aggiunta al già tanto rumoreggiato iPhone Fold. A questo si aggiungerebbe un recentissimo report dell’informatore Fixed Focus Digital su Weibo, secondo cui Apple avrebbe in realtà già testato in precedenza un modello pieghevole con diverso form-factor, in questo caso a conchiglia.

Tale modello riprenderebbe dunque l’impostazione che abbiamo già ampiamente visto in questi anni tra i vari Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Moto Razr e via dicendo, con un display interno (con disposizione verticale) e un display esterno grossomodo quadrato.

Chiaramente è bene come sempre prendere con le dovute pinze tali informazioni, dal momento che si trattano (per il momento) di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma o smentita ufficiale direttamente dalla compagnia di Cupertino.

Vi ricordiamo infine che iPhone Fold, il primo modello pieghevole di Apple, è verosimilmente previsto entro la fine del 2026, probabilmente in concomitanza con il lancio della nuova serie iPhone 18. Il nuovo pieghevole a conchiglia potrebbe invece farsi attendere di più, con un probabile debutto nel 2027. Attendiamo delucidazioni in merito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.