Si continuano a susseguire senza sosta in Rete le anticipazioni relative alla prossima generazione del melafonino e nelle scorse ore le indiscrezioni hanno riguardato in particolare iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Stando a quanto è stato riportato dal leaker cinese WhyLab, tra le novità di questi due smartphone vi potrebbe essere anche una fotocamera frontale potenziata con una risoluzione di 24 megapixel.

Le ultime voci su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Ricordiamo che il colosso di Cupertino dalla serie iPhone 11 alla serie iPhone 16 ha tralasciato questo aspetto, puntando su un sensore per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate con una risoluzione di 12 megapixel.

Lo scorso anno, con la serie iPhone 17 Apple ha deciso di effettuare un upgrade, passando per la fotocamera frontale ad un sensore da 18 megapixel e un ulteriore miglioramento potrebbe fare nel 2026 solo per i due modelli Pro.

Un eventuale passaggio ad un sensore da 24 megapixel migliorerebbe probabilmente i dettagli nei selfie e nelle videochiamate e potrebbe, allo stesso tempo, aiutare gli utenti a fare affidamento su ritratti di qualità migliore negli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

C’è tuttavia da precisare che WhyLab, nel riferire tale informazione, l’ha descritta solo come altamente probabile ma per il momento non può essere considerata definitiva.

In passato anche altri report hanno fatto riferimento al possibile utilizzo di un sensore da 24 megapixel per la fotocamera frontale dei modelli Pro e ciò consente di ritenere tale indiscrezione piuttosto credibile.

Per quanto riguarda il design non sarebbero in programma delle rivoluzioni anche se qualche modifica potrebbe essere apportata a Dynamic Island, elemento che dovrebbe divenire più piccolo.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.