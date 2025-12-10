Numerosi mesi ci separano ancora al debutto della prossima serie iPhone 18, prevista verosimilmente per il mese di settembre 2026. Nel frattempo, nuovi leak suggerirebbero l’adozione di un sensore Face ID integrato sotto al display, abbandonando di fatto la struttura utilizzata fino ad oggi, posizionata in corrispondenza della sezione superiore del lato frontale con il celebre “notch”: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 18: Face ID integrato al display?

Sembra proprio che iPhone 18 rappresenterà una netta linea di demarcazione col passato recente di Apple, almeno stando a quanto si evince dai leak più recenti: secondo quanto riportato dall’informatore Smart Pikachu sulla piattaforma cinese Weibo, il prossimo modello di smartphone della compagnia di Cupertino potrebbe infatti offrire un sensore Face ID integrato sotto il display, mettendo in panchina il classico sensore tradizionalmente utilizzato fino ad oggi su iPhone, collocato in corrispondenza del notch superiore, che ricordiamo contenere, tra le altre cose, anche il sensore di luminosità e di prossimità.

Il sensore in questione, che ormai da diversi anni ha lasciato in panchina il sensore Touch ID (utilizzato anni e anni fa per il riconoscimento delle impronte digitali e il conseguente sblocco rapido del dispositivo), sarebbe possibile dall’utilizzo di un particolare vetro microperforato, in grado di far passare senza problemi i segnali infrarossi utili per il riconoscimento dell’utente, o un vetro nano-texture utilizzato in passato proprio per aumentare quella stessa trasmissione a infrarossi.

I rumor e i leak al momento sono decisamente discordanti e in netta contrapposizione tra di loro: non sappiamo infatti se tale novità riguarderà nello specifico anche il modello standard, o sarà appannaggio esclusivo dei modelli Pro.

Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia di Cupertino. Attendiamo dunque ulteriori delucidazioni in merito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dell’anno prossimo.