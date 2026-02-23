Il momento giusto per acquistare un TV da gaming di grandi dimensioni è finalmente arrivato. Grazie a una promozione lampo su Amazon, il televisore Hisense 65E7Q PRO da 65 pollici con pannello QLED 4K a 144Hz crolla al suo prezzo minimo storico. Un’opportunità eccezionale per portarsi a casa un modello del 2025, ideale per console di nuova generazione e contenuti in alta definizione, con uno sconto di quasi 270€. Questa offerta rende accessibile una tecnologia di alto livello, solitamente riservata a fasce di prezzo decisamente più elevate. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo TV un vero affare al prezzo attuale.

Hisense Smart TV da 65″: un concentrato di tecnologia per gaming e cinema

Hisense 65E7Q PRO non è un semplice televisore, ma un vero e proprio centro di intrattenimento pensato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Il cuore del dispositivo è il suo splendido pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). La tecnologia Quantum Dot garantisce una riproduzione cromatica eccezionale, con colori vividi e realistici, mentre il pannello di tipo VA assicura neri profondi e un contrasto elevato, ideale per la visione di film in ambienti con poca luce.

La caratteristica che lo distingue dalla concorrenza in questa fascia di prezzo è senza dubbio la frequenza di aggiornamento nativa di 144Hz. Abbinata al Game Mode PRO e al supporto per porte HDMI 2.1, questa specifica lo rende il compagno perfetto per le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, garantendo un’esperienza di gioco fluida, reattiva e priva di tearing o motion blur. La compatibilità con gli standard più recenti come Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive ottimizza dinamicamente la luminosità e il contrasto scena per scena, offrendo una qualità visiva cinematografica.

A completare il pacchetto troviamo:

Piattaforma Smart: Il sistema operativo VIDAA U8 è rapido e intuitivo, offrendo un accesso immediato a tutte le principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube.

Il sistema operativo è rapido e intuitivo, offrendo un accesso immediato a tutte le principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Audio Immersivo: Il supporto a Dolby Atmos crea un’esperienza sonora tridimensionale e coinvolgente, che vi farà sentire al centro dell’azione.

Il supporto a crea un’esperienza sonora tridimensionale e coinvolgente, che vi farà sentire al centro dell’azione. Controllo Vocale: Grazie ad Alexa Built-in e a VIDAA Voice, è possibile controllare il televisore e i dispositivi smart connessi utilizzando semplicemente la propria voce.

Grazie ad e a VIDAA Voice, è possibile controllare il televisore e i dispositivi smart connessi utilizzando semplicemente la propria voce. Sintonizzatore: È equipaggiato con un tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, pienamente compatibile con i più recenti standard di trasmissione digitale terrestre e satellitare.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

L’occasione di acquisto per questo TV è davvero notevole. Il prezzo di listino di Hisense 65E7Q PRO è di 799,00€, una cifra già competitiva per un 65 pollici con queste caratteristiche. Tuttavia, grazie all’attuale promozione su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo eccezionale di 529,90€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 269,10€, che corrisponde a uno sconto effettivo del 33% sul prezzo originale. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, soggetta alla disponibilità delle scorte, che posiziona questo televisore a un livello di convenienza difficilmente eguagliabile. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la massima affidabilità, una consegna rapida (spesso gratuita per gli utenti Prime) e un servizio di assistenza post-vendita eccellente.

