Se pensavate di acquistare una Steam Deck in questo periodo, probabilmente non è il momento giusto: su diversi mercati internazionali, infatti, la console portatile messa a punto da Valve è praticamente introvabile. Recentemente, la stessa compagnia produttrice ha preso parola in merito, rilasciando qualche dichiarazione: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Steam Deck OLED introvabili: le dichiarazioni di Valve

La compagnia statunitense lo ha recentemente ammesso: attualmente e nei mesi a venire, le Steam Deck modello OLED riscontreranno alcune criticità nella disponibilità. Settimana scorsa, a seguito di un restock della console, tutte le unità sono state vendute nel giro di pochissimo tempo, lasciando ben poca possibilità per migliaia di acquirenti.

Il motivo è riconducibile fondamentalmente alla crisi delle RAM che tutto il mondo dell’informatica e della tecnologia sta attraversando recentemente, dovuto (per larga parte, almeno) agli enormi quantitativi di RAM richiesti dall’intelligenza artificiale e dalle sue infrastrutture dedicate. Lo stesso dicasi per le memorie interne, che proprio nell’ultimo periodo stanno subendo un vertiginoso rialzo dei prezzi, per gli stessi motivi sopracitati.

Di riflesso, il rialzo dei costi delle RAM e delle memorie interne comporterà aumenti anche per le console più “classiche” e recenti, come Nintendo Switch 2, con la compagnia di Kyoto che si troverà inevitabilmente ad alzare il prezzo di listino per compensare. Lo stesso potrebbe avvenire per le console di nuova generazione come PlayStation 6 (in arrivo verosimilmente tra un paio d’anni, circa), che nel caso in cui la “crisi” non venga risolta entro tempi brevi, potrebbe partire con un prezzo di listino alla portata di pochissimi.

Non sappiamo dunque con certezza quando (e se) questa crisi si risolverà in breve tempo: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti in merito da Valve e dalle altre compagnie produttrici, che arriveranno probabilmente nei prossimi mesi.