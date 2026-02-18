Zepp Health ha annunciato una nuova tornata di tre nuove Mini App per gli smartwatch Amazfit. Questa include un’applicazione per visualizzare i dati della frequenza cardiaca in tempo reale, già balzata al secondo posto nella classifica dei download, insieme a due giochi per passare del tempo direttamente dal polso.

Le nuove app sono disponibili nel Mini App Store del brand e dovrebbero essere compatibili con la maggior parte dei modelli Amazfit, incluso il T-Rex 3. Scopriamo di cosa si trattano e se fanno al caso vostro.

Heart Trace per il monitoraggio live del battito

La più popolare delle tre novità è Heart Trace, che si è piazzata al secondo posto nella classifica settimanale delle 50 app più scaricate su Zepp OS. Si tratta di un monitor del polso in tempo reale che permette di visualizzare i dati raccolti dal sensore cardiaco dello smartwatch momento per momento.

Le misurazioni vengono mostrate su un grafico dinamico che lo sviluppatore descrive come un diagramma a linee fluido e facile da leggere. È uno strumento utile per chi vuole tenere sotto controllo il proprio battito durante l’attività fisica o in momenti specifici della giornata, con una visualizzazione più immediata rispetto a quella offerta dall’app nativa.

Due nuovi giochi da polso, ma Remotify rimane in testa

Accanto all’app per la salute arrivano anche due giochi. Il primo è Mini 8-Ball, che permette di giocare una partita di biliardo contro un avversario generato dall’intelligenza artificiale direttamente sullo schermo dell’orologio. L’angolo della stecca si regola utilizzando la corona dello smartwatch, mentre la potenza del colpo si controlla con un tocco sul display.

Il secondo gioco è Quick Math, un’app di allenamento mentale che mette alla prova la velocità di calcolo. Gli utenti devono risolvere equazioni entro un tempo limite e ricevono un punteggio in base alle prestazioni. È il classico brain training da sessioni brevi, perfetto per ingannare qualche minuto di attesa.

Nonostante l’arrivo di queste nuove mini-app, la classifica delle app Zepp OS continua a essere dominata da Remotify, l’applicazione che permette di controllare la riproduzione musicale di Spotify direttamente dallo smartwatch. È evidentemente una funzionalità molto richiesta dagli utenti Amazfit ed estremamente utile in quanto consente di gestire la musica dal polso senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Come scaricare le Mini App e su quali modelli

Tutte le nuove Mini App sono ora disponibili per il download direttamente dal Mini App Store sul dispositivo seguendo il percorso Profilo > Seleziona dispositivo > App Store. Ulteriori informazioni su ciascuna app sono disponibili nello store ufficiale o nel Discord ufficiale di Zepp Health, dove viene pubblicata anche la classifica settimanale dei download più popolari.

Sottolineiamo che le Mini App sono compatibili con diversi modelli Amazfit, incluso il T-Rex 3. Zepp Health continua ad aggiornare regolarmente il catalogo, con nuove app già rilasciate all’inizio di quest’anno e altre probabilmente in arrivo nelle prossime settimane.