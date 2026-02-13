Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo MacBook Air con chip M4 è arrivato. Il nuovo e potentissimo chip Apple M4 non è più un’esclusiva dei modelli più costosi, e oggi il MacBook Air 15” (2025) scende a un prezzo davvero inaspettato, raggiungendo il suo minimo storico su Amazon. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi cerca un portatile dal design iconico, con un display generoso e una potenza di calcolo che ridefinisce gli standard della categoria. Su Amazon, il modello da 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD è ora disponibile a una cifra che lo rende estremamente competitivo, con un risparmio notevole sul prezzo di listino. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best-buy con l’offerta attuale.

Apple MacBook Air 15 M4: potenza e design si incontrano

Il cuore pulsante di questo portatile è il rivoluzionario chip Apple M4, progettato per offrire prestazioni di altissimo livello con un’efficienza energetica senza precedenti. La configurazione in offerta è equipaggiata con una CPU a 10-core (suddivisa in 4 performance core e 6 efficiency core), una GPU a 10-core con ray tracing accelerato via hardware e un Neural Engine a 16-core, capace di gestire carichi di lavoro complessi legati all’intelligenza artificiale. A supporto del processore troviamo 16GB di memoria unificata, che garantiscono una fluidità eccezionale nel multitasking e nell’uso di applicazioni professionali, e un’unità SSD da 256GB per un avvio fulmineo del sistema e un accesso rapido ai dati.

Il display è un pannello Liquid Retina da 15,3 pollici, che offre colori brillanti, dettagli nitidi e un’ampia superficie di lavoro, ideale sia per la produttività che per l’intrattenimento. Il tutto è racchiuso nell’iconico chassis in alluminio, sottile e leggero, che ha reso celebre la linea Air. Non mancano caratteristiche premium come il Touch ID per l’autenticazione sicura, un sistema audio con altoparlanti stereo ad ampio raggio e un array di tre microfoni di qualità professionale. L’alimentatore incluso è il compatto Dual USB-C da 35W, che permette di ricaricare contemporaneamente il MacBook e un altro dispositivo.

Le specifiche tecniche principali includono:

Chip : Apple M4

: Apple M4 CPU : 10-core (4 performance + 6 efficiency)

: 10-core (4 performance + 6 efficiency) GPU : 10-core con ray tracing hardware

: 10-core con ray tracing hardware Neural Engine : 16-core

: 16-core Memoria unificata : 16GB

: 16GB Archiviazione : 256GB SSD

: 256GB SSD Display : 15,3 pollici Liquid Retina

: 15,3 pollici Liquid Retina Sicurezza : Touch ID

: Touch ID Colore: Argento

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa promozione rappresenta una delle primissime, significative riduzioni di prezzo per il modello appena lanciato. Il MacBook Air 15” con M4 è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 1.219€, con un notevole sconto rispetto al prezzo precedente di 1.449€. Il risparmio netto è di ben 230€, pari a circa il 16% di sconto, una percentuale di tutto rispetto per un prodotto Apple così recente.

L’offerta è valida per la colorazione Argento nella configurazione descritta, con 16GB di RAM e 256GB di SSD. Trattandosi di un minimo storico, è consigliabile agire rapidamente, poiché le scorte a questo prezzo potrebbero esaurirsi in fretta. La vendita è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce una spedizione rapida, spesso gratuita per gli abbonati al servizio Prime, e un’assistenza clienti affidabile per qualsiasi evenienza. È l’occasione perfetta per assicurarsi una macchina potente, moderna e pronta per le sfide future, come l’integrazione con Apple Intelligence.

