Il 2026 potrebbe rappresentare, per molte compagnie produttrici, la “via d’ingresso” per la connettività satellitare su smartphone. Mentre ci separano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di iPhone 18 Pro, il nuovo modello top di gamma della compagnia di Cupertino, nuovi rumor trapelati in Rete nelle ultime ore suggerirebbero l’implementazione della connettività 5G satellitare: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 18 Pro: connettività 5G satellitare in arrivo?

Il nuovo iPhone 18 Pro (e il “fratello maggiore” iPhone 18 Pro Max, ovviamente) dovrebbe avere la connettività 5G satellitare tra tutte le sue funzionalità inedite: è quel che sostiene l’informatore Fixed Focus Digital sulla piattaforma Weibo.

Entrando nel merito tecnico della vicenda, tale funzionalità sarebbe resa possibile dall’utilizzo del nuovo modem proprietario Apple C2, che consentirebbe nello specifico di supportare lo standard NR-NTN (acronimo che sta per New Radio Non-Terrestrial Networks), che consente anche agli smartphone di collegarsi ai satelliti LEO/GEO.

Fino ad oggi, l’unica funzionalità satellitare su iPhone è stata relegata esclusivamente a SOS Emergenze, il servizio che consente di chiamare immediatamente soccorsi con la connettività satellitare, anche in assenza di una copertura di rete o di una connessione Wi-Fi. La novità consentirebbe dunque di accedere a internet, similmente a quel che già accade con le reti mobile standard.

L’introduzione della connettività satellitare ad uso “standard” consentirebbe di ottenere connessioni discrete anche all’interno delle aree più remote e apparentemente inaccesibili del mondo. Nonostante il nuovo modem proprietario di Apple sarà in grado di portare la connettività satellitare su iPhone, la velocità della connessione sarà nelle mani di Globalstar, il partner ufficiale scelto per questo servizio dalla compagnia di Cupertino. A beneficiare prima di tutti del servizio saranno probabilmente gli Stati Uniti e il Canada, con il resto delle nazioni che seguiranno probabilmente a scaglioni, nel corso dei mesi successivi.

Come al solito vi raccomandiamo a prendere tale informazione con le dovute pinze, dal momento che si tratterebbe per ora di una pura e semplice indiscrezione non ancora confermata da Apple: attendiamo dunque dichiarazioni ufficiali in merito direttamente dalla compagnia di Cupertino, che arriveranno senz’altro nel corso dei mesi autunnali, in occasione del solito keynote settembrino.