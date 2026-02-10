BYD continua a stupire e, nelle scorse ore, ha annunciato progressi significativi nello sviluppo delle celle a stato solido con elettrolita a base di solfuro. Il colosso cinese ha confermato ai propri investitori miglioramenti concreti nella durata dei cicli di ricarica e nelle prestazioni di ricarica rapida, aprendo la strada a una prima produzione in piccoli volumi a partire dal 2027.

La diffusione su larga scala, tuttavia, è attesa solo dopo il 2030. I primi utilizzi potrebbero riguardare veicoli dimostrativi o modelli di fascia alta, prima di un’adozione più ampia nel resto della gamma. Detto ciò, il produttore cinese continua a innovare nel settore con l’obiettivo di consolidare e incrementare la propria posizione di player dominante nel nuovo panorama automotive.

BYD svela i progressi sulle batterie del futuro con elettroliti a solfuro come soluzione più promettente

BYD sta portando avanti più linee di ricerca sulle tecnologie delle batterie a stato solido, con un focus particolare sugli elettroliti a base di solfuri. Si tratta di una delle soluzioni più promettenti per arrivare a una prima industrializzazione, grazie all’elevata conducibilità ionica e a una maggiore compatibilità con i processi produttivi esistenti.

L’obiettivo dell’azienda, come comunicato anche agli investitori, è avviare una produzione sperimentale entro due anni, in linea con le tempistiche seguite anche da altri grandi produttori internazionali come Toyota e Samsung SDI.

Due problemi storici in via di risoluzione

I recenti progressi di BYD riguardano la volontà di risolvere una volta per tutte due aspetti da sempre critici per le batterie allo stato solido. Il primo è la stabilità nel tempo: migliorare il numero di cicli di carica e scarica senza degradazione è fondamentale per garantire una lunga vita utile ai veicoli elettrici.

Il secondo problema riguarda la velocità di ricarica. Le prime generazioni di batterie a stato solido soffrivano di una scarsa mobilità degli ioni, con tempi di rifornimento energetico troppo lunghi per un utilizzo di massa. Gli ultimi sviluppi puntano invece a rendere queste celle competitive anche sotto questo profilo, avvicinandole alle prestazioni delle attuali batterie agli ioni di litio.

Verso la parità di costo con le batterie tradizionali

Durante un forum dedicato alle batterie tenutosi in Cina nel 2025, il responsabile tecnologico del comparto batterie di BYD aveva già indicato come, con l’aumento dei volumi produttivi, le celle allo stato solido potrebbero raggiungere una parità di costo con le attuali batterie ternarie a elettrolita liquido.

È un traguardo fondamentale per l’adozione di massa. Finora le batterie a stato solido sono rimaste confinate ai laboratori e ai prototipi proprio a causa dei costi proibitivi. Se invece BYD riuscirà a produrle a prezzi competitivi, potrebbe accelerare significativamente la transizione verso veicoli elettrici con maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti.

BYD investe anche sulle batterie al sodio

BYD non si ferma qui: i propri sforzi in ambito di ricerca e sviluppo non sono centrati solo sulle batterie a stato solido ma l’azienda sta continuando a investire attivamente sulle celle al sodio di terza generazione. Questa tecnologia, alternativa al litio, promette costi inferiori e una maggiore disponibilità delle materie prime, riducendo la dipendenza da materiali critici come litio e cobalto.

BYD ha riferito che le nuove piattaforme al sodio potrebbero arrivare fino a 10.000 cicli di ricarica, un numero impressionante che garantirebbe una durata praticamente illimitata per l’uso automobilistico. Infine, per quanto concerne i tempi di commercializzazione, questi dipenderanno dalla domanda di mercato e dalle strategie dei clienti dell’azienda. Ciò che è certo è che l’incessante ricerca e sviluppo dell’azienda la rende sempre di più a prova di futuro.